Эмма Коррин сыграет жену Гарри Стайлса

Британская актриса Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в четвертом сезоне «Короны», сыграет жену Гарри Стайлса («Дюнкерк») в романтической драме «Мой полицейский» (My Policeman) для Amazon, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: hollywoodreporter.com
В основу сюжета лег одноименный ЛГБТ-роман Бетан Робертс. Действие разворачивается в конце 1990-х. В дом Мэрион и Тома (Коррин и Стайлс) приезжает их общий знакомый Патрик, чье появление заставляет героев вспомнить события 40-летней давности. Тогда, в 1957-м, Патрик и Мэрион были влюблены в Тома. И хотя тот не испытывал реальных чувств к девушке, все же женился на ней, подчинившись требованиям эпохи.
Пока неизвестно, кто именно воплотит образ Патрика. Режиссерское кресло занял Майкл Грандадж, поставивший байопик «Гений» с Колином Фертом и Джудом Лоу. Сценарий адаптировал Рон Нисуонер, который был номинирован на «Оскар» за фильм «Филадельфия».
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