Рене Зеллвегер перевоплотится в преступницу

Двукратная обладательница «Оскара» Рене Зеллвегер исполнит главную роль в криминальном сериале «Кое-что о Пэм» (The Thing About Pam), основанном на реальных событиях, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Лента из шести эпизодов посвящена делу об убийстве Бетси Фариа в 2011 году. Виновным признали ее мужа, однако позже приговор был отменен. В ходе расследования открылись новые подробности, и реальным виновником преступления оказалась подруга Фариа — Пэм Хапп. Ее образ и воплотит Зеллвегер.
Актриса также будет продюсировать проект. Его производством занимается компания Blumhouse. Сценаристкой и шоураннером выступит Джессика Борсицки, известная по сериалам «Обитель лжи» и «Люцифер». Она отметила, что внимательно следили за делом Пэм, сразу же выделив его среди других реальных историй.
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