Рене Зеллвегер перевоплотится в преступницу

анонс

Она снимет футуристический вестерн для Universal Pictures.

Режиссерка «Земли кочевников» Хлоя Чжао переосмыслит классическую историю о Дракуле

Объявлены лауреаты Третьей национальной премии в области веб-индустрии.

«Чики» и «257 причин, чтобы жить» признали лучшими интернет-сериалами

6 февраля

Не стало Кристофера Пламмера

Ему был 91 год.