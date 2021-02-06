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Режиссерка «Земли кочевников» Хлоя Чжао переосмыслит классическую историю о Дракуле

6 февраля
2021 год

Новости кино >>
6 февраля 2021
Режиссерка «Земли кочевников» Хлоя Чжао переосмыслит классическую историю о графе Дракуле. Она поставит, напишет и спродюсирует фильм для студии Universal Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссерка «Земли кочевников» Хлоя Чжао переосмыслит классическую историю о Дракуле
фото: hollywoodreporter.com

Детали сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что это будет не просто экранизация популярных романов Брэма Стокера. По жанру проект описывают как футуристический научно-фантастический вестерн. В нем также будут исследоваться темы существования на периферии общества, которые постановщица затрагивала в своих предыдущих работах.

После успеха триллера «Человек-невидимка», который снял Ли Уоннелл, студия решила сделать ставку на режиссеров, которые будут мыслить нестандартно и смогут создать фильм без привязки к уже существующей киновселенной.
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