Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» стартует 5 апреля

7 февраля
2021 год

Новости кино >>
7 февраля 2021
Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» состоится с 5 по 8 апреля в Центре Международной Торговли, сообщают организаторы.

Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» стартует 5 апреля
фото: filmmarket.pro

«Российский кинобизнес» — это современная платформа для общения, деловых коммуникаций, промо-кампаний и кинопоказов. Мероприятие направлено на развитие российской киноиндустрии, а также содействие презентации национального и зарубежного контента на отечественном рынке и его продвижению в других странах. В этом году в форуме примут участие более 50 спикеров и экспертов кинобизнеса.

«Борьба за внимание, перспективные и краткосрочные бизнес-решения строятся на личном деловом общении. А наш кинорынок, благодаря партнерам, участникам и команде, остается незаменимой площадкой, уникальным отраслевым нетворкингом, точкой, где концентрируются интересы сотен кинопрофессионалов», — отметила гендиректор МКиФ «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева.

Организаторы кинорынка также отметили, что в 2019-м они стали представителями бизнеса таких компаний, как Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, Universal Pictures Russia, «Централ Партнершип», «Вольга», «Каропрокат», «Наше кино», MEGOGO Distribution, «Парадиз».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   7.02.2021 - 11:50
Само мероприятие выглядит очень перспективно, главное, чтобы для представителей кинобизнеса была польза читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Александр Вигдоров
3 февраля ушёл из жизни актёр Александр Вигдоров.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Валерия Киселёва (II)
Константин Крюков
Николай Малаев
Галина Никулина
Владислав Сыч
Сергей Удовик
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Мария Пробош
Крис Рок
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен