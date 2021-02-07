Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» стартует 5 апреля

Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» состоится с 5 по 8 апреля в Центре Международной Торговли, сообщают организаторы.
фото: filmmarket.pro
«Российский кинобизнес» — это современная платформа для общения, деловых коммуникаций, промо-кампаний и кинопоказов. Мероприятие направлено на развитие российской киноиндустрии, а также содействие презентации национального и зарубежного контента на отечественном рынке и его продвижению в других странах. В этом году в форуме примут участие более 50 спикеров и экспертов кинобизнеса.
«Борьба за внимание, перспективные и краткосрочные бизнес-решения строятся на личном деловом общении. А наш кинорынок, благодаря партнерам, участникам и команде, остается незаменимой площадкой, уникальным отраслевым нетворкингом, точкой, где концентрируются интересы сотен кинопрофессионалов», — отметила гендиректор МКиФ «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева.
Организаторы кинорынка также отметили, что в 2019-м они стали представителями бизнеса таких компаний, как Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, Universal Pictures Russia, «Централ Партнершип», «Вольга», «Каропрокат», «Наше кино», MEGOGO Distribution, «Парадиз».
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