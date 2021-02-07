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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Уилл Смит поработает с режиссером «Дэдпула 2» Дэвидом Литчем

7 февраля
2021 год

Новости кино >>
7 февраля 2021
Уилл Смит исполнит главную роль в экшн-фильме «Быстрый и свободный» (Fast & Loose), который поставит режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика» Дэвид Литч, сообщает Deadline.

Уилл Смит поработает с режиссером «Дэдпула 2» Дэвидом Литчем
фото: deadline.com

По сюжету лидер преступной организации теряет память во время нападения. Очнувшись в мексиканском городе Тихуана, где его бросили умирать, герой выясняет, что вел двойную жизнь. В одной из них он был успешным криминальным авторитетом, в другой — бедным и одиноким агентом ЦРУ. Мужчина мучительно пытается понять, что из этого было реальным и какой путь он действительно хочет выбрать сейчас.

Над сценарием работали Джон и Эрик ХоберыРЭД 2»). Пока ни одна из студий не успела приобрести права на будущий фильм, но в проекте крайне заинтересованы Warner Bros, Paramount, MGM и Sony.
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