Уилл Смит поработает с режиссером «Дэдпула 2» Дэвидом Литчем

По сюжету лидер преступной организации теряет память во время нападения. Очнувшись в мексиканском городе Тихуана, где его бросили умирать, герой выясняет, что вел двойную жизнь. В одной из них он был успешным криминальным авторитетом, в другой — бедным и одиноким агентом ЦРУ. Мужчина мучительно пытается понять, что из этого было реальным и какой путь он действительно хочет выбрать сейчас.
Над сценарием работали Джон и Эрик Хоберы («РЭД 2»). Пока ни одна из студий не успела приобрести права на будущий фильм, но в проекте крайне заинтересованы Warner Bros, Paramount, MGM и Sony.
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