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По мотивам «Черной Пантеры» снимут сериал

7 февраля
2021 год

Новости кино >>
7 февраля 2021
По мотивам супергеройского фэнтези «Черная Пантера» снимут сериал. Режиссерское кресло займет постановщик оригинального фильма — Райан Куглер, сообщает Deadline.

По мотивам «Черной Пантеры» снимут сериал

Компания Walt Disney продлила контракт с Куглером еще на пять лет, и новый многосерийный проект, помимо сиквела «Черной Пантеры», является частью этой сделки. По сюжету действие будет разворачиваться в вымышленном африканском королевстве Ваканда.

«Райан Куглер — замечательный рассказчик, чье необычное видение и широкий диапазон возможностей сделали его одним из выдающихся режиссеров нашего времени. В «Черной пантере» он талантливо воплотил в жизнь революционную историю знаковых персонажей», — отметил Боб Айгер, председатель правления Walt Disney.

Фантастический фильм «Черная Пантера» вышел на экраны в 2018 году и был отмечен тремя «Оскарами». По сюжету главный герой Т’Чалла (Чедвик Боузман) возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке.
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