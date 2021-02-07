По мотивам «Черной Пантеры» снимут сериал

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Актер исполнит главную роль в фантастическом экшне «Быстрый и свободный».

7 февраля

Второй международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2021» стартует 5 апреля

В нем примут участие более 50 спикеров и экспертов.