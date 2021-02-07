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Мишель Уильямс сыграет джазовую певицу Пегги Ли

7 февраля
2021 год

Новости кино >>
7 февраля 2021
Американская актриса Мишель УильямсФосси/Вердон», «7 дней и ночей с Мэрилин») сыграет джазовую певицу Пегги Ли в байопике «Fever». Фильм назван в честь одноименного хита, за который исполнительница была номинирована на «Грэмми», сообщает Deadline.

Мишель Уильямс сыграет джазовую певицу Пегги Ли
фото: variety.com

Впервые о проекте заговорили 10 лет назад. Тогда на главную роль была подписана Риз Уизерспун. Разработкой занималась студия Fox 2000, а режиссером значилась Нора Эфрон, однако после ее смерти в 2012-м фильм заморозили.

Сейчас «Fever» заинтересовалась MGM, которая ведет переговоры о покупке прав. Фильм поставит Тодд Хейнс, известный по драмам «Вдали от рая» и «Кэрол». За сценарий отвечает Даг Райт. К команде продюсеров могут присоединиться певица Билли Айлиш и ее мать Мэгги Бэрд.

Пегги Ли выпустила свой первый хит «Somebody Else Is Taking My Place» в 1942 году, а ее следующая композиция «Why Don’t You Do Right?» продавалась уже миллионными тиражами и принесла девушке настоящую славу. Тогда же Пегги Ли дебютировала в кино, сыграв в ленте «Сестра его дворецкого». За роль второго плана в мюзикле «Блюз Пита Келли» она получила актерскую номинацию на «Оскар».
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персоны
Билли АйлишРиз УизерспунМишель УильямсТодд ХэйнсНора Эфрон
фильмы
7 дней и ночей с МэрилинБлюз Пита КеллиВдали от раяКэролСестра его дворецкогоФосси/Вердон

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