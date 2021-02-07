Мишель Уильямс сыграет джазовую певицу Пегги Ли

Впервые о проекте заговорили 10 лет назад. Тогда на главную роль была подписана Риз Уизерспун. Разработкой занималась студия Fox 2000, а режиссером значилась Нора Эфрон, однако после ее смерти в 2012-м фильм заморозили.
Сейчас «Fever» заинтересовалась MGM, которая ведет переговоры о покупке прав. Фильм поставит Тодд Хейнс, известный по драмам «Вдали от рая» и «Кэрол». За сценарий отвечает Даг Райт. К команде продюсеров могут присоединиться певица Билли Айлиш и ее мать Мэгги Бэрд.
Пегги Ли выпустила свой первый хит «Somebody Else Is Taking My Place» в 1942 году, а ее следующая композиция «Why Don’t You Do Right?» продавалась уже миллионными тиражами и принесла девушке настоящую славу. Тогда же Пегги Ли дебютировала в кино, сыграв в ленте «Сестра его дворецкого». За роль второго плана в мюзикле «Блюз Пита Келли» она получила актерскую номинацию на «Оскар».
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