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Исполнилось 90 лет со дня рождения Джеймса Дина

8 февраля
2021 год

Новости кино >>
8 февраля 2021
Сегодня, 8 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения одного из 100 величайших кинозвёзд (18 место в списке Американского киноинститута), посмертного обладателя двух «Золотых глобусов», американского актёра театра и кино, гонщика, идола молодёжной субкультуры 50-60-х годов ХХ века Джеймса Дина.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Джеймса Дина
фото: esquire.com

Джеймс Байрон Дин родился 8 февраля 1931 года в многоквартирном доме «Севен-Гэйблз» в Марионе, штат Индиана, у фермера Уинтона Дина и его жены Милдред Мэри Уилсон. По словам Дина, отец на половину происходил из коренных американцев, а родословная матери шла к самым первым английским поселенцам с «Мейфлауэра». После того, как Уинтон Дин, бросив фермерское дело, стал дантистом, семья переехала в Санта-Монику, штат Калифорния. Здесь мальчик начал учиться в общественной школе Брэнтвуда, недалеко от Лос-Анджелеса. Когда ему было девять лет, мать умерла от рака, и отец отдал Джеймса на попечение своей сестры Ортензии и её мужа Маркуса Уинслоу, проживающих на ферме в Фэйрмаунте, в штате Индиана. Так мальчик оказался на воспитании у квакеров и подружился со священником методистской церкви, преподобным Джеймсом Диуирдом, под чьим большим влиянием пристрастился к бою быков, гонкам и актёрской игре. В школе Дин добился больших успехов в баскетболе и бейсболе, но не забрасывал изучение драматического искусства и принимал активное участие в школьных дебатах.

По окончании средней школы вместе со своей английской гончей Максом вернулся в Калифорнию, к отцу и мачехе. Там поступил в Колледж Санта-Моники, где занимался изучением права, после чего перевёлся в Калифорнийский университет, где полностью посвятил себя изучению актёрского ремесла. Здесь же ему удалось обойти 350 актёров и получить роль Малькольма в постановке «Макбет». Кроме того, он начал выступать с труппой Джеймса Уитмора. В январе 1951-го бросил учёбу в Калифорнийском университете и занялся актёрской карьерой. На телевидении впервые появился в рекламе Pepsi Cola и в образе юноши Джона в специальном телевизионном выпуске по случаю Пасхи в шоу Hill Number One.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Джеймса Дина
фото: в образе «Бунтаря без причин»

В кино дебютировал, сыграв три эпизодические роли в фильмах «Примкнуть штыки!», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и «Берегись, моряк». Пока не было работы подрабатывал парковщиком на студии CBS и в это время познакомился с Роджерсом Бэкеттом — главой радио в рекламном агентстве. Бэкетт и Уитмор посоветовали начинающему актёру переехать в Нью-Йорк, и он согласился с ними. В итоге Дин получил работу на площадке игрового шоу Beat The Clock и засветился в нескольких шоу CBS — «Сеть», «Первая студия» и «Люкс-видео театр». В то же время он поступил в Актёрскую студию Ли Страсберга. Его имя всё чаще стало появляться на малом экране в таких шоу, как «Телевизионный театр Крафта», «Роберт Монтгомери представляет», «Опасность» и «Театр "Дженерал Электрик"». Одной из ранних ролей стала роль юноши в сериале «Омнибус». Положительные отзывы за исполнение роли Багира в спектакле 1954 года «Имморалист» открыли Дину дорогу в Голливуд.

Актёр успел полноценно сыграть всего в трёх картинах, ставших культовой классикой сразу после выхода: «Бунтарь без причины» Николаса Рэя, «К востоку от рая» Элиа Казана и «Гигант» Джорджа Стивенса. На премьере последнего он не успел побывать. 30 сентября 1955 года Джеймс Дин вместе с механиком Рольфом Вейтерихом выехал на спортивном Porsche 550 Spyder в Салинас. По дороге их остановил полицейский, посоветовавший сбавить скорость, но Джимми не последовал его совету. Через несколько километров в его «порше» врезался чёрный «плимут». Вейтерих получил тяжёлые ранения. Джеймс Дин умер по дороге в больницу калифорнийского города Чоламе, не приходя в сознание. Ему было всего 24 года.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Джеймса Дина
фото: oscars.org

Фигура Джеймса Дина оказала большое влияние на массовую культуру. В частности, фатальная авария затронута в культовой картине Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа». Актёру посвящено множество песен, а его звезда увековечена на Аллее славы. О судьбе актёра снято немало документальных лент и несколько игровых фильмов: «Приходи ко мне на встречу, Джимми Дин, Джимми Дин», «Джеймс Дин: Наперегонки с судьбой» с Каспером Ван Дином, «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко, «Дерево Джошуа, 1951 год: Портрет Джеймса Дина» и «Лайф» с Дейном ДеХааном.
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