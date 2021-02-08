В конкурс Суздальского фестиваля вошли «Конь Юлий и большие скачки» и «Нос, или Заговор "не таких"»

Объявлена конкурсная программа XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино, который в этом году пройдёт в гибридном формате. С 15 по 23 марта смотр будет идти онлайн, а с 17 по 22 марта традиционно пройдёт в Суздале с соблюдением актуальных ограничительных мер на проведение массовых мероприятий. Своё решение жюри объявит в Суздале 21 марта 2021 года, уточняет пресс-служба фестиваля.
В категорию дебютных фильмов включены «Аляска» Оксаны Кувалдиной, «День рождения Пишто» Софьи Кендель, «За забором» Марии Коган-Лернер, «Колпачок – это личное дело каждого» Натальи Данилевской и Александра Веселова, «Лаборатория №66» Юлии Ростовской и ещё восемь картин. Среди студенческих работ заявлены 22 ленты, включая фильмы Perfect Хэ Ын О, «Болото» Веры Вьюгиной, «Вторая среда апреля» Светланы Караевой и Марии Платоновой, «Брекеты» Анастасии Чикерлан и «Голый» Кирилла Хачатурова. С полным списком участников конкурса можно ознакомиться на сайте фестиваля. Во внеконкурсной программе покажут более 60 фильмов.
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