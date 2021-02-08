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В конкурс Суздальского фестиваля вошли «Конь Юлий и большие скачки» и «Нос, или Заговор "не таких"»

8 февраля
2021 год

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8 февраля 2021
Объявлена конкурсная программа XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино, который в этом году пройдёт в гибридном формате. С 15 по 23 марта смотр будет идти онлайн, а с 17 по 22 марта традиционно пройдёт в Суздале с соблюдением актуальных ограничительных мер на проведение массовых мероприятий. Своё решение жюри объявит в Суздале 21 марта 2021 года, уточняет пресс-служба фестиваля.

За звание лучшего полнометражного мультфильма поборются «Белка и Стрелка. Карибская тайна» Инны Евланниковой, «Детский альбом» группы из 13 режиссёров, «Конь Юлий и большие скачки» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского и «Огонёк-Огниво» Константина Щёкина. В категорию «Прикладная анимация» попали «Бабушки» Ильи Юдовича, «Буква Ё» Филиппа Ярина, «Букет из салюта» Алексея Будовского, «Бунин, цикл "Живые мемории"» Ирины и Михаила Разумовских, «Гравитация» Светланы Нагаевой и другие ленты.

В конкурс Суздальского фестиваля вошли «Конь Юлий и большие скачки» и «Нос, или Заговор не таких»
фото: пресс-служба фестиваля

В номинации «Авторские короткометражные фильмы» представлено 27 работ, среди которых «Медведь» Святослава Ушакова, «10 000 безобразных пятен» Дмитрия Геллера, «Вадим на прогулке» Александра Свирского, «О, неет!» Ивана Максимова, «Шкафовы» Андрея Бахурина, «Ба» Светланы Филипповой, «За звездой Рождества» Натальи Федченко и другие. Среди многосерийных мультфильмов заявлены отдельные эпизоды сериалов «Зебра в клеточку», «Кругляши», «Лекс и Плу. Космические таксисты», «Мой друг с Тау Кита», «Кошечки-Собачки», «Василиса», «Енотки», «КИДZ!», «Волк Наоборот», «Ася и Вася», «Спина к спине», «Пластилинки. Зверушки», «Уроки Роки» и «Выход Бородача».

В категорию дебютных фильмов включены «Аляска» Оксаны Кувалдиной, «День рождения Пишто» Софьи Кендель, «За забором» Марии Коган-Лернер, «Колпачок – это личное дело каждого» Натальи Данилевской и Александра Веселова, «Лаборатория №66» Юлии Ростовской и ещё восемь картин. Среди студенческих работ заявлены 22 ленты, включая фильмы Perfect Хэ Ын О, «Болото» Веры Вьюгиной, «Вторая среда апреля» Светланы Караевой и Марии Платоновой, «Брекеты» Анастасии Чикерлан и «Голый» Кирилла Хачатурова. С полным списком участников конкурса можно ознакомиться на сайте фестиваля. Во внеконкурсной программе покажут более 60 фильмов.
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фильмы
Белка и Стрелка. Карибская тайнаДетский альбомЗебра в клеточкуКонь Юлий и большие скачкиКругляшиЛекс и Плу. Космические таксистыМедведьНос, или Заговор "не таких"Огонёк-Огниво

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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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