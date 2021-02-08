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Мелодрама «Никогда не сдавайся» с Лянкой Грыу завершит линейку премьер «Лав Сторис» на «Dомашнем»

8 февраля
2021 год

Новости кино >>
8 февраля 2021
Линейку четырёхсерийных мелодрам «Лав Сторис» на «Dомашнем» продолжат 22 февраля «Дочки» с Ольгой Арнтгольц в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала. По сюжету Ирина в юности отказалась от своей новорожденной дочери из-за предательства любимого. По настоянию матери девушка уехала за границу, вышла замуж и провела там почти 18 лет, но всё же решилась вернуться в прошлое и разыскать своего ребёнка.

Мелодрама «Никогда не сдавайся» с Лянкой Грыу завершит линейку премьер «Лав Сторис» на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

23 февраля, в День защитника Отечества, «Dомашний» порадует своих зрительниц возвращением на экран Петра Рыкова в мелодраме Мирослава Малича «Успеть всё исправить». Компанию актёру составят Ольга Павловец и Татьяна Казючиц. Это история успешного бизнесмена Егора Кормильцева, которому врачи выносят смертельный приговор. Понимая, что кроме мамы, сестры и племянника у него никого нет, он возвращается в родной город, чтобы наладить давно утраченные отношения и попрощаться с близкими. Егору предстоит сделать много открытий, нажить врагов и встретить двух женщин: первую любовь Варвару и бизнес-леди Юлию. С обеими его связывает прошлое, и обе испытывают к нему сильные чувства.

Мелодраму «Не говори мне о любви» с Екатериной Варченко зрительницы увидят 24 февраля. По сюжету жизнь Ольги, сотрудницы нотариальной конторы из провинциального городка, вполне размеренна, а судьба – предопределена. Она успешна в работе, встречается с талантливым врачом Кириллом и планирует свадьбу. Но эту спокойную жизнь в один миг разрушает конфликт Ольги с родственницей влиятельного человека из администрации города.

Мелодрама «Никогда не сдавайся» с Лянкой Грыу завершит линейку премьер «Лав Сторис» на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

25 февраля на телеканале можно будет посмотреть «Верную подругу» Ирины Громозды. В жизни школьной учительницы Кати Смолиной наступила чёрная полоса: муж Андрей погиб в аварии, лучшая подруга Инна попала в реанимацию. Катя не может иметь детей и тем тяжелее переживает гибель мужа — у неё ничего не осталось от их любви. В больнице, навещая Инну, Катя встречает свою первую любовь, музыканта с мировым именем Игоря Смелянского (Пётр Рыков).

Завершит линейку премьер 26 февраля картина «Никогда не сдавайся» с Лянкой Грыу в роли 36-летней Марины – руководителя крупной компании и невесты обаятельного красавца Ильи. В жизни ей не хватает лишь одного: смелости признаться себе, что всё это не делает её счастливой. Всё меняется в один день, когда в офис Марины приходит работать Юля – человек из её прошлого. Её появление заставляет Марину вернуться в город своего детства и разбередить давние раны.
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фильмы
Верная подругаДочкиНе говори мне о любвиНикогда не сдавайсяУспеть всё исправить

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