Мелодрама «Никогда не сдавайся» с Лянкой Грыу завершит линейку премьер «Лав Сторис» на «Dомашнем»

анонс

Мероприятие завершилось круглым столом с участием ведущих представителей онлайн- и кинотеатральной индустрии.

8 февраля

В конкурс Суздальского фестиваля вошли «Конь Юлий и большие скачки» и «Нос, или Заговор "не таких"»

Объявлена программа смотра анимационного кино, который в этом году пройдёт весной в гибридном формате.