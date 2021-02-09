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Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля

9 февраля
2021 год

Новости кино >>
9 февраля 2021
Второй сезон детективного сериала «Оптимисты» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля на «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Действие развернется в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР были накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но бурному роману суждено оборваться – Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира.

В сериале появятся и уже знакомые персонажи. Рута Карловна, героиня Северии Янушаускайте, будет остро переживать разлуку с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви. Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а Корнееву (Артем Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор.

Режиссерское кресло вновь занял Алексей Попогребский. Он также работал над сценарием с авторами первого сезона — Михаилом и Лили Идовыми, Еленой Ваниной и Евгением Морозовым. Производством занималась продюсерская компания Валерия Тодоровского.

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Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля фотографии
Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля фотографии
Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля фотографии
Новый сезон «Оптимистов» с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым стартует 15 февраля фотографии
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