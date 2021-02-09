«Минари», «Звук металла» и «Земля кочевников» номинированы на Critics' Choice Awards

Объявлены номинанты ежегодной премии Critics' Choice Awards
, которая состоится 7 марта. Картина Дэвида Финчера
«Манк
» заявлен в рекордных 12 категориях, сообщает Deadline
.
фото: К/ф "Манк"
Помимо байопика о Германе Манкевиче
за звание лучшего фильма поборются «Девушка, подающая надежды
», «Звук металла
», «Земля кочевников
», «Ма Рэйни: Мать блюза
», «Новости со всех концов света
», «Одна ночь в Майами
», «Пятеро одной крови
», «Суд над чикагской семеркой
» и драма «Минари
», которая оказалась на втором месте по количеству номинаций (10). В режиссерской категории представлены постановщики этих лент — Аарон Соркин
, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун
, Реджина Кинг
, Спайк Ли
, Хлоя Чжао
и Эмиральд Феннелл
.
Награду за лучшую мужскую роль могут получить Бен Аффлек
(«Вне игры
»), Риз Ахмед
(«Звук металла»), Том Хэнкс
(«Новости со всех концов света»), Энтони Хопкинс
(«Отец
»), Делрой Линдо
(«Пятеро одной крови»), Гэри Олдман
(«Манк»), Стивен Ян
(«Минари»). За байопик «Ма Рейни: Мать блюза» Чедвик Боузман
номинирован посмертно. В категории «Лучшая актриса» заявлены Андра Дэй
(«Соединенные Штаты против Билли Холидей
»), Ванесса Кирби
(«Фрагменты женщины
»), Виола Дэвис
(«Ма Рэйни: Мать блюза»), Зендая
(«Малкольм и Мари
»), Кэри Маллиган
(«Девушка, подающая надежды»), Сидни Фланиган
(«Никогда, редко, иногда, всегда
») и Фрэнсис МакДорманд
(«Земля кочевников»).
Среди номинантов за роли второго плана — Аманда Сейфред
, Гленн Клоуз
, Юн Ё-джон
, Мария Бакалова
, Оливия Колман
, Эллен Бёрстин
, Билл Мюррей
, Дэниэл Калуя
, Лесли Одом-младший
, Чедвик Боузман и Саша Барон Коэн
.
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