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«Минари», «Звук металла» и «Земля кочевников» номинированы на Critics' Choice Awards

9 февраля
2021 год

Новости кино >>
9 февраля 2021
Объявлены номинанты ежегодной премии Critics' Choice Awards, которая состоится 7 марта. Картина Дэвида Финчера «Манк» заявлен в рекордных 12 категориях, сообщает Deadline.

«Минари», «Звук металла» и «Земля кочевников» номинированы на Critics' Choice Awards
фото: К/ф "Манк"

Помимо байопика о Германе Манкевиче за звание лучшего фильма поборются «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Земля кочевников», «Ма Рэйни: Мать блюза», «Новости со всех концов света», «Одна ночь в Майами», «Пятеро одной крови», «Суд над чикагской семеркой» и драма «Минари», которая оказалась на втором месте по количеству номинаций (10). В режиссерской категории представлены постановщики этих лент — Аарон Соркин, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Реджина Кинг, Спайк Ли, Хлоя Чжао и Эмиральд Феннелл.

Награду за лучшую мужскую роль могут получить Бен АффлекВне игры»), Риз Ахмед («Звук металла»), Том Хэнкс («Новости со всех концов света»), Энтони ХопкинсОтец»), Делрой Линдо («Пятеро одной крови»), Гэри Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»). За байопик «Ма Рейни: Мать блюза» Чедвик Боузман номинирован посмертно. В категории «Лучшая актриса» заявлены Андра ДэйСоединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса КирбиФрагменты женщины»), Виола Дэвис («Ма Рэйни: Мать блюза»), ЗендаяМалкольм и Мари»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Сидни ФланиганНикогда, редко, иногда, всегда») и Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»).

Среди номинантов за роли второго плана — Аманда Сейфред, Гленн Клоуз, Юн Ё-джон, Мария Бакалова, Оливия Колман, Эллен Бёрстин, Билл Мюррей, Дэниэл Калуя, Лесли Одом-младший, Чедвик Боузман и Саша Барон Коэн.
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Бен АффлекРиз АхмедМария БакаловаЭллен БёрстинЧедвик БоузманВиола ДэвисЗендаяДэниэл КалуяРеджайна КингВанесса КирбиГленн КлоузОливия КолманСаша Барон КоэнСпайк ЛиДелрой ЛиндоФрэнсис МакдормандКэри Ханна МаллиганГерман Джей МанкевичБилл МюррейЛесли Одом мл.Гэри ОлдманАманда СейфредАарон СоркинЭмиральд ФеннеллДэвид ФинчерСидни ФланиганЭнтони ХопкинсТом ХэнксХлоя ЧжаоСтивен Ян
фильмы
Вне игрыДевушка, подающая надеждыЗвук металлаЗемля кочевниковМа Рейни: Мать блюзаМалкольм и МариМанкМинариНикогда, редко, иногда, всегдаНовости со всех концов светаОтецПятеро одной кровиСуд над чикагской семёркойФрагменты женщины

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