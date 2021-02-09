Елена Подкаминская стала «Женой олигарха»

Стартовали съемки комедийного сериала «Жена олигарха» — нового проекта от создателей «Кухни». Главную роль исполнит Елена Подкаминская, сообщает пресс-служба телеканала СТС, который занимается производством ленты совместно с компанией Keystone Production.
фото: Пресс-служба СТС
По сюжету после таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Правда, производство на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши.
«Мне история симпатична тем, что Альбина попадает в маленький городок, а значит, будут и плохие дороги, и разные чиновники, и в целом провинциальные порядки. Зрители подметят много аллегорических моментов, напоминающих произведения Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Кроме того, героиня сама из обычной семьи, но судьба бумерангом возвращает ее к истокам. Эти болевые точки заставят ее многое пережить и вспомнить себя», — отметила режиссер сериала Мария Кравченко, известная по проектам «Родком» и «Девочки не сдаются».
фото: Пресс-служба СТС
Добруйск будут снимать на юге страны, а сам завод — в Тверской области. Так как Альбина не только наведет порядок на фабрике, но и запустит в производство сумки по собственным лекалам, художники проекта разработали уникальный дизайн сумки и логотип «АБ», символизирующий инициалы героини. Чтобы в кадре выглядеть убедительно, актриса консультировалась со специалистами по швейному производству.
обсуждение >>