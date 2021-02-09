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Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни

9 февраля
2021 год

Новости кино >>
9 февраля 2021
Премьера комедийного сериала «Я не шучу» состоится 4 марта на КиноПоиск HD. В главной роли — стендап-комик Елена Новикова, победительница шоу «Открытый микрофон» и участница проекта Stand Up, сообщает пресс-служба сервиса.

Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

Главной героине Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины. Только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

«Насколько моя жизнь похожа на жизнь героини нашего сериала? Я стендап-комик, живу в Кузьминках, у меня двое детей, двое бывших мужей, свекровь и собака — вот настолько. Но события сериала отстают от реальной жизни: они уже отрефлексированы, прожиты и кажутся смешными. Для меня сегодня это уже пьеса, где я исполняю роль. Плюс, в сериале, конечно же, много вымышленного, это не 100% жизнь: мы же не у психиатра на приеме. Все в рамках искусства: шаг вправо, шаг влево — уже кино», — рассказала Елена Новикова, которая не только исполнила главную роль, но и стала соавтором сценария.

Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

Генеральными продюсерами проекта выступили Сергей Светлаков, Александр Незлобин (студия «Свердловск») и Ольга Филипук. Бывших мужей Лены сыграли Алексей Розин и Анатолий Белый, а нового бойфренда – Николай Шрайбер.

«В нашей жизни юмор и грусть очень часто идут рядом. Бывает, грустишь, но если расскажешь об этом друзьям через какое-то время, то это уже будет звучать смешно. Вот примерно такой у нас сериал. Главная сценаристка проекта Лена Красильникова увидела в Лене Новиковой не только свою соавторку, но и интересного многогранного современного человека. Они написали сценарий, и он откликнулся в наших сердцах», — отметил Александр Незлобин.
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Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни фотографии
Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни фотографии
Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни фотографии
Стендап-комик Елена Новикова сыграла в сериале по мотивам своей жизни фотографии
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