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Завершились съемки второго сезона «Анны-Детективъ»

9 февраля
2021 год

Новости кино >>
9 февраля 2021
Завершились съемки второго сезона исторического сериала «Анна-детективъ», где главные роли вновь исполнили Александра Никифорова и Дмитрий Фрид. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «ТВ Центр», где весной планируется премьера новых эпизодов.

Завершились съемки второго сезона «Анны-Детективъ»
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Действие развернется в 1894 году. Провинциальный Затонскъ успокоился, позабыв о зловещих событиях прошлого. Анна Миронова (Никифорова) потеряла дар общения с духами. Но однажды они возвращаются, как и таинственно исчезнувший Яков Штольман (Фрид). Мрачная тень снова нависла над Затонском, жестокие убийства сотрясают город. Анна и Штольман объединяются, чтобы дать отпор преступникам. А Сергей Друзьяк в образе обаятельного начальника сыскного отделения полиции Антона Андреевича Коробейникова дополнит дуэт сыщиков и поможет раскрыть даже самые запутанные дела.

«Самое трудное в жизни – это взрослеть и сталкиваться с трудностями лицом к лицу. И моей героине во втором сезоне приходится делать именно это. Она выберет профессию, в которой не было женщин, но смело пойдет против общественного мнения и стереотипов. Потому что только мы сами выбираем жизненный путь и сами куем свое счастье», — отметила Александра Никифорова.
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