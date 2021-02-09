Два российских фильма вошли в конкурс Берлинале

Организаторы 71-го Берлинского международного кинофестиваля начали объявлять конкурсную программу. В нее вошли два российских фильма — анимационная лента «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского и сатирическая сказка «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной. Об этом сообщается на сайте смотра.
фото: К/ф «Дочь рыбака»
Работа Свирского представлена в афише короткометражного конкурса. В центре сюжета — герой, который пытается освободиться от унылых офисных будней. Режиссер уже принимал участие в Берлинале-2020 с лентой «Мой галактический двойник Галактион».
Участником секции «Форум» стала петербургская постановщица Юлдус Бахтиозина с полнометражным дебютом «Дочь рыбака». Это история о продавщице рыбного магазина, которая переживает сложный жизненный период. Милостью экстравагантной бабушки она попадает в фантастический мир царевен, где всё подчинено бюрократии, а во множестве гулких коридоров и казенных кабинетов стоят в очередях девушки, жаждущие обнаружить в себе «царевность». В программе также заявлено еще 16 картин из США, Канады, Франции, Германии, Испании, Италии, Аргентины, Израиля, Грузии и других стран.
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