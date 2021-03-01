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Шона Пенна и Тая Шеридана приняли в скорую помощь

1 марта
2021 год

Новости кино >>
1 марта 2021
Шон Пенн и Тай Шеридан получили роли в картине «Чёрные мухи» (Black Flies), основанной на одноимённом романе Шеннона Бёрка, уверяет Deadline.

Шона Пенна и Тая Шеридана приняли в скорую помощь
фото: theplaylist.net

Режиссёрское кресло фильма закреплено за Жан-Стефаном Совэром. За сценарий отвечает Райан Кинг. За производство экранизации взялись кинокомпании Sculptor Media, Force Majeure, Projected Picture Works и Wiip. Съёмки, которые пройдут в Нью-Йорке, запланированы на конец этого года.

Напряжённый триллер поведает зрителям о сотрудниках службы скорой помощи, которые каждый день спасают жизни людей. Шеридан воплотит образ молодого стажёра-идалиста, принятого перед поступлением в медучилище в скорую, где его напарником стал один из лучших специалистов города в исполнении Пенна.
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