Шона Пенна и Тая Шеридана приняли в скорую помощь

Шон Пенн
и Тай Шеридан
получили роли в картине «Чёрные мухи
» (Black Flies), основанной на одноимённом романе Шеннона Бёрка
, уверяет Deadline
.
Режиссёрское кресло фильма закреплено за Жан-Стефаном Совэром
. За сценарий отвечает Райан Кинг
. За производство экранизации взялись кинокомпании Sculptor Media, Force Majeure, Projected Picture Works и Wiip. Съёмки, которые пройдут в Нью-Йорке, запланированы на конец этого года.
Напряжённый триллер поведает зрителям о сотрудниках службы скорой помощи, которые каждый день спасают жизни людей. Шеридан воплотит образ молодого стажёра-идалиста, принятого перед поступлением в медучилище в скорую, где его напарником стал один из лучших специалистов города в исполнении Пенна.
обсуждение >>