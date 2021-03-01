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«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: Итоги «Золотого глобуса»

1 марта
2021 год

Новости кино >>
1 марта 2021
Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», чья 78-я церемония вручения прошла 28 февраля. Ведущими выступили Тина Фей и Эми Полер. Актрисы на сей раз находились в разных городах, а само награждение из-за пандемии проходило преимущественно онлайн. Имена победителей опубликованы на сайте премии.

Хлоя Чжао
фото: edition.cnn

В категории кино награды разделили поровну «Земля кочевников», «Борат 2» и «Душа», у каждой из картин по две статуэтки. Первую объявили лучшим драматическим фильмом и отметили за режиссуру Хлои Чжао, а вторая признана комедией года и получила премию за титульную роль Саши Барона Коэна. Что касается нового творения студии Pixar, то на его счету звание лучшего мультфильма и награда за музыку. «Минари» признали лучшим фильмом на иностранном языке. Аарона Соркина наградили за сценарий ленты «Суд над чикагской семёркой». Итальянскую картину «Вся жизнь впереди» с великой Софией Лорен отметили за песню.

Выдающимся драматическим актёром года посмертно стал Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей драматической актрисой назвали Андру Дэй, воплотившую знаменитую певицу в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Розамунд Пайк получила статуэтку за комедийную роль в «Аферистке». Лучшими актёрами второго плана признаны Джоди ФостерМавританец») и Дэниел КалуяИуда и чёрный мессия»). Джейн Фонде вручили почётный «Золотой глобус» имени Сесиля Б. ДеМилля за карьерные достижения. Ещё один почётный приз достался продюсеру и сценаристу Норману Лиру.

Аня Тейлор-Джой
фото: variety.com

В телевизионной секции премии за лучший телефильм прошедшего сезона удостоен «Ход королевы». Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в мини-сериале главную роль, объявлена лучшей актрисой. Драматическим сериалом года стала «Корона». Шоу также достались награды за роли, сыгранные Джошем О'Коннором и Эммой Коррин, и женскую роль второго плана в исполнении Джиллиан Андерсон, воплотившей образ Маргарет Тэтчер. В итоге британскому шоу удалось обойти всех лауреатов прошедшего «Золотого глобуса» по количеству наград.

Главным комедийным сериалом года назван «Шиттс Крик». Исполнившая в нём главную роль Кэтрин О'Хара отмечена актёрским «Золотым глобусом». Лучшим актёром мини-сериала назван Марк Руффало, засветившийся в шоу «Я знаю, что это правда». Лучшим комиком стал Джейсон СудейкисТедд Лассо»). Кроме того, «Золотой глобус» за роль второго плана на телевидении получил Джон БойегаГолос перемен»).
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