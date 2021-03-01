«Земля кочевников», «Борат 2» и «Ход королевы»: Итоги «Золотого глобуса»

Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус
», чья 78-я церемония вручения прошла 28 февраля. Ведущими выступили Тина Фей
и Эми Полер
. Актрисы на сей раз находились в разных городах, а само награждение из-за пандемии проходило преимущественно онлайн. Имена победителей опубликованы на сайте
премии.
В категории кино награды разделили поровну «Земля кочевников
», «Борат 2
» и «Душа
», у каждой из картин по две статуэтки. Первую объявили лучшим драматическим фильмом и отметили за режиссуру Хлои Чжао
, а вторая признана комедией года и получила премию за титульную роль Саши Барона Коэна
. Что касается нового творения студии Pixar, то на его счету звание лучшего мультфильма и награда за музыку. «Минари
» признали лучшим фильмом на иностранном языке. Аарона Соркина
наградили за сценарий ленты «Суд над чикагской семёркой
». Итальянскую картину «Вся жизнь впереди
» с великой Софией Лорен
отметили за песню.
Выдающимся драматическим актёром года посмертно стал Чедвик Боузман
, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза
». Лучшей драматической актрисой назвали Андру Дэй
, воплотившую знаменитую певицу в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей
». Розамунд Пайк
получила статуэтку за комедийную роль в «Аферистке
». Лучшими актёрами второго плана признаны Джоди Фостер
(«Мавританец
») и Дэниел Калуя
(«Иуда и чёрный мессия
»). Джейн Фонде
вручили почётный «Золотой глобус» имени Сесиля Б. ДеМилля
за карьерные достижения. Ещё один почётный приз достался продюсеру и сценаристу Норману Лиру
.
В телевизионной секции премии за лучший телефильм прошедшего сезона удостоен «Ход королевы
». Аня Тейлор-Джой
, сыгравшая в мини-сериале главную роль, объявлена лучшей актрисой. Драматическим сериалом года стала «Корона
». Шоу также достались награды за роли, сыгранные Джошем О'Коннором
и Эммой Коррин
, и женскую роль второго плана в исполнении Джиллиан Андерсон
, воплотившей образ Маргарет Тэтчер
. В итоге британскому шоу удалось обойти всех лауреатов прошедшего «Золотого глобуса» по количеству наград.
Главным комедийным сериалом года назван «Шиттс Крик
». Исполнившая в нём главную роль Кэтрин О'Хара
отмечена актёрским «Золотым глобусом». Лучшим актёром мини-сериала назван Марк Руффало
, засветившийся в шоу «Я знаю, что это правда
». Лучшим комиком стал Джейсон Судейкис
(«Тедд Лассо
»). Кроме того, «Золотой глобус» за роль второго плана на телевидении получил Джон Бойега
(«Голос перемен
»).
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