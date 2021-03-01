Премьера комедии «По колено» состоится 4 марта

В онлайн-кинотеатре IVI 4 марта в онлайн-кинотеатре IVI состоится премьера десятисерийной лирической комедии Александра Абдуллаева «По колено» о проблемах «маленьких» людей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, который занимался производством сериала совместно с телеканалом СТС.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
«Работая над проектами IVI Originals, мы не боимся принимать неординарные решения: "По колено" — первый в России и на постсоветском пространстве сериал о проблемах маленького человека. И это не социальный проект — это смешная и трогательная комедия. Особенно приятно, что нашу идею изначально поддержали опытные и успешные продюсеры – руководители холдинга СТС Media Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Антон Федотов», — прокомментировал генеральный продюсер IVI Давид Кочаров.
Креативный продюсер сериала Александр Вялых рассказал, как родилась идея истории о маленьких людях: «Когда-то я был редактором интегрированной лиги КВН, где вместе играют ребята с инвалидностью и обычные ребята. Там увидел Ивана Филиппова, подписался на него в соцсетях. Меня поразила его жизнерадостность и активный образ жизни, который он ведёт, несмотря на маленький рост. Потом мы с авторами придумали идею сериала, родился сюжет о том, как герой приезжает в Москву и влюбляется в Алёну. Это общая история для многих из нас, во многом автобиографическая. Общечеловеческий сюжет о любви и о том, как парень покоряет большой город. Мы все любили, все знают, как тяжело завоевать сердце девушки. Но на фоне Сани люди могут увидеть, что их проблемы не такие большие. Если он борется, то и им не стоит опускать руки».
Главного героя Саню сыграл шоумен и кавээнщик с 16-летним стажем Иван Филиппов, участник команды КВН «Русь» Государственного аграрного университета Северного Зауралья и «самый большой» ведущий российского шоу-бизнеса. Его персонаж — молодой человек, который старается привлекать к себе как можно меньше внимания, но из-за маленького роста всегда вызывает интерес. В итоге он переступает через собственные комплексы и отправляется в Москву, чтобы стать актёром.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
По словам Филиппова, «это ситком, не имеющий аналогов в России. Он рассказывает о человеке аномально маленького роста, который, несмотря на все трудности, добивается своих целей во что бы то ни стало. Этот сериал рассказывает, как живут люди маленького роста, и показывает, что они абсолютно ничем не отличаются от других людей. Неожиданный сюжет, любовь, романтика, крепкая дружба не заставят зрителя скучать. В каждой серии он будет переживать за персонажей и с нетерпением ждать продолжения».
По сюжету Саня Грибов борется за любовь молодой актрисы Алёны, которую сыграла Анастасия Уколова. «Сюжет тронул моё сердце, ведь до того, как мне прислали сценарий, я очень мало знала про маленьких людей. Во время съёмок я познакомилась со многими актёрами, они такие крутые ребята, добрые, душевные. У нас сложилась очень весёлая компания. В этом сериале я впервые в жизни принимала участие в сцене "съёмки в съёмках". Мы играем начинающих актёров, и нужно было изобразить, как мы себя ведём на съёмочной площадке. Получается, что я играю саму себя – актрису, но мой персонаж очень от меня отличается», — рассказала Уколова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
Многие актёры, приглашённые для участия в сериале, действительно сыграли сами себя – это была идея съёмочной группы.
«Я играю себя, но не совсем: это такой "зазвездившийся" Цапник, — говорит Ян Цапник. — В сценарии прописаны черты, которых у меня в жизни нет. Например, мой герой на съёмках появляется пьяный, а я так себя не веду. В целом у нас была очень хорошая команда и забавный сценарий, что редко можно сейчас встретить. Герои не просто актуальны, а суперактуальны: никто не снимал про маленьких людей».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
В одной из ролей снялся Максим Лагашкин, постоянный участник проектов IVI Originals. «Я согласился, потому что мне понравился сценарий и режиссёр Александр Абдуллаев, – отметил актёр. – А также потому, что уже работал с продюсером Давидом Кочаровым над отличным проектом "Чума!". Надеюсь, наш новый проект, весёлая и остроумная комедия, порадует всех: и создателей, и зрителей».
Помимо Ивана Филиппова, в сериале заняты и другие актёры маленького роста: известный по работе в Большом Московском ЦиркеАртём Бобцов, участница проекта Little Big Олимпия Ивлева и популярный Stand-up комик Кирилл Круглов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
Для Артёма Бобцова сериал «очень необычный, даже при тех обстоятельствах, что это, по сути, наша жизнь. Подобных проектов я не видел, мне очень интересно узнать, как отреагирует зритель. Ведь то, что происходит в сериале, случается с маленьким мужественным человеком, который показывает свой сильный характер, борется и достигает высот».
По словам кастинг-директора Марины Тарасовой, большинство актёров маленького роста помогли найти Бобцов и Круглов. Они хорошо знакомы друг с другом и с удовольствием присоединились к съёмкам. По мнению Александра Вялых, сериал укрепил профессиональное комьюнити.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
«Моя героиня Даша – проводник Саши в чудесный, невероятный мир кино. Она как раз тот человек, который находит актёров для фильмов, — кастинг-директор. И именно она становится его первым другом в этом большом киномире, — поведала о своей героине Ангелина Стречина. — О съёмках сериала точно можно сказать одно: он запомнился всем – каждый съёмочный день был особенным. Да и в целом эта картина особенная, а почему — станет понятно, когда зрители её посмотрят».
Авторы сериала уверены, что герои найдут путь к сердцу зрителя: проблемы, которые им приходится решать, знакомы всем, а сила и решительность, с которой действуют персонажи, – отличный пример для подражания.
«Прежде всего запомнилось, что у меня был всего один съёмочный день. На площадке я встретилась с Иваном Филипповым, Яном Цапником, а также я познакомилась с прекрасным артистом Вячеславом Манучаровым и была им очарована», — рассказала Зоя Бербер.
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