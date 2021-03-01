В Санкт-Петербурге начались съёмки «Последнего акселя» с Еленой Подкаминской

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки спортивной драмы «Последний аксель» о фигурном катании с Еленой Подкаминской в роли жёсткого тренера молодой и амбицозной спортсменки. Главная же роль в сериале досталась Ангелине Загребиной. Актрису искали практически год, так как, кроме необходимости исполнить серьёзные драматические сцены, она должна уверенно стоять на коньках. Съёмки продлятся два месяца, премьера запланирована на середину 2021 года эксклюзивно на MEGOGO, уточняет пресс-служба медиасервиса.
фото: пресс-служба Megogo
По словам генерального директора MEGOGO Россия Виктора Чеканова, «"Последний аксель" важный для нас проект, один из первых наших больших сериалов, который мы делаем с творческой командой SPACE Production, основанной Дарьей Легони-Фиалко и Катериной Ласкари. Мы верим, что наша аудитория полюбит наш новый проект благодаря мощному драматическому конфликту, серьёзной морально-этической дилемме и, конечно, замечательному актёрскому составу».
«Последний аксель» — это последняя попытка фигуристки Кати совершить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти своего отца — домашнего тирана — Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жёсткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Победа на чемпионате для Кати — не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и своей младшей сестры за счёт спортивного гранта. Компромисс с совестью, истязание своего тела, подавление своего страха — она живёт и побеждает исключительно на противостоянии.
фото: пресс-служба Megogo
«Это будет серьёзное кино о воле к победе, и мы гордимся тем, что "Последний аксель" такой необычный и сложный проект, — говорит генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко. — Мы собрали крепкий творческий костяк для реализации всех наших планов. И в основе всего актёрская пара Ангелина Загребина и Елена Подкаминская. Мы видим между ними ту самую химию, видим нестандартную трактовку образов. Это будет очень яркий тандем ученика и наставника».
Ангелина Загребина и молодые актёры, исполняющие роли фигуристов, сейчас каждый день тренируются на льду. С ними занимаются тренеры легендарной школы Мишина. У каждого актёра, конечно, будет дублёр — профессиональный спортсмен, но и лица сериала должны уметь достойно кататься. Консультантами сериала стали олимпийские чемпионы Евгения Медведева и Алексей Ягудин, которые также появятся и в кадре. Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя.
фото: пресс-служба Megogo
«Фигурное катание один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно, — считает Легони-Фиалко. — Евгения Медведева и её команда нам очень помогли даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лёд, ритуалы перед или после выступлений, все эти тонкости помогают сделать историю достоверной».
Отца главной героини сыграет Михаил Трухин. Это очень сложная и трагичная линия в проекте, раскрывающая, в каких обстоятельствах формировался железный характер главной героини. А роль сына героини Подкаминской сыграет Фёдор Федотов. Обе семьи пройдут через сложнейший кризис во взаимоотношениях двух поколений — гиперопека и домашнее насилие — две актуальные проблемы для многих семей. Также ведущие роли сыграют Карина Разумовская (второй тренер) и Александр Семчев в роли следователя.
фото: пресс-служба Megogo
По словам режиссёра Анарио Мамедова, «"Последний аксель" — это мультижанровый проект, в котором переплетено несколько сюжетных линий. Я считаю, что потенциально это будет хит с точки зрения зрительского интереса, так как охватит разные аудитории. Это и классическая спортивная драма со зрелищными соревнованиями, и увлекательный детектив. Конфликт "отцов и детей" добавит драматической составляющей, а над всем этим, конечно же, внутренний конфликт главной героини и её взаимоотношения с окружающими её людьми».
Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге. «Этот город даёт возможность работать на локациях, где ещё никто не снимал. И вместе с легендарным стадионом "Юбилейный", где пройдут ледовые съёмки, мы получим очень красивый визуальный ряд», — делится Легони-Фиалко. А Мамедов отметил, что «съёмки в Петербурге радуют и тем, что мы смогли собрать потрясающих петербургских артистов на роли второго плана и эпизоды, многие из них просто потрясающая находка».
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