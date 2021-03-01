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Happy End наступит 1 апреля

1 марта
2021 год

Новости кино >>
1 марта 2021
Премьера дебютного сериала выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгения Сангаджиева Happy End состоится 1 апреля на more.tv, сообщает пресс-служба сервиса.

Happy End наступит 1 апреля
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По словам режиссёра и соавтора сценария, «за внушающим оптимизм названием Happy End — жёсткая и суровая реальность, герои, бегущие от опасности к внутренним и внешним крушениям, важности выбора и бесконечной любви. Мораль этой истории в том, что на самом деле не существует плохого и хорошего, чёрного и белого — это всё только наши личные эмоции, наши симпатии и антипатии. Уверен, что Happy End увлечёт за собой всех, кому уже есть 18 лет».

Зрителей ожидает первый игровой российский проект, в котором подробно освещена популярная во всём мире сфера Webcam. В центре сюжета — двое молодых людей, Лера и Влад, которые вынуждены покинуть родной город и бежать в столицу. В Москве они окунаются в опасный и захватывающий мир Webcam и порно-индустрии, вновь и вновь испытывая себя на прочность.

Happy End наступит 1 апреля
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Главные роли в сериале исполнили молодые актёры Лена Тронина и Денис Власенко. Компанию им составили Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок. Продюсерская команда состоит из Сергея Бондарчука, Алексея Киселёва, Анастасии Корецкой, Максима Рыбакова и Вячеслава Муругова. Известная певица Manizha выступила в новой для себя роли саунд-продюсера.

«Успех проектов "Чики" и "Псих" на платформе more.tv позволил нам найти свою аудиторию, которая убедилась, что мы не только не боимся брать рискованные темы, которые другие платформы обходят стороной, но и достигаем успеха с ними, — говорит заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов. — Сериал Happy End, рассказывающий о запретном и, в то же время, притягательном для людей мире вебкам-бизнеса — новый проект сервиса в рамках линейки more originals, который, не сомневаюсь, придётся по вкусу и тем, кто уже стал частью нашей аудитории, и тем, кто собирается к ней присоединиться».

Happy End наступит 1 апреля
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

В процессе работы над сериалом его создатели консультировались с представителями порно-индустрии, владельцами и звёздами Webcam-площадок, стремясь добиться максимальной правдоподобности сюжета. Все эротические сцены были сняты при участии специальных интимных координаторов.

«Мы в нашей молодой компании стараемся ориентироваться на дух времени, снимать и говорить о том, что интересно здесь и сейчас. Webcam-площадки, количество подписок на которые за пандемию увеличилось на целых 800%, — как раз такая острая тема. Нам хотелось понять, кто эти ребята, которые становятся участниками или зрителями нового web мира, какие у них цели. Проект непростой, смелый — и мы очень рады, что делаем его с "НМГ Студией" и в компании всё той же сильной команды, c которой выпускали наш дебют, "Психа"», — прокомментировали продюсеры «Студии «Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая.
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