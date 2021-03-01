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Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу»

1 марта
2021 год

Новости кино >>
1 марта 2021
С 22 марта на «ТВ Центр» стартует показ новых серий исторического детектива с элементами мистики «Анна-детективъ», сообщает пресс-служба канала.

Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Первые восемь эпизодов второго сезона уже были показаны в ноябре 2020 года. 22 и 23 марта пройдут их повторы, после чего зрители увидят 32 новые серии. Картина быстро полюбилась телезрителям и обрела своих поклонников. Продолжения истории ждали с нетерпением не только они, но и актёры, среди которых грядёт пополнение. Так, появится загадочная хозяйка нового книжного магазина в Затонске – Полина Аникеева в исполнении Юлии Такшиной. Её героиня — современная, умная и образованная молодая женщина.

«Она приехала из Петербурга, решив заново начать свою жизнь в маленьком городке, — рассказывает Такшина. — Полина очень разная, и это меня подкупило, было интересно играть её. У неё была трагедия, которую она поведает зрителям, расскажет, почему решилась поменять достаточно успешную петербуржскую жизнь на жизнь в тихом городке. Полина станет подругой Анны, они вместе будут переживать невзгоды и советоваться друг с другом».

Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Также в новых сериях появится Андрей Клюев в исполнении Максима Радугина. Его герой богат, хорошо образован, холост. Будет ли он претендовать на сердце Анны? Есть ли у него тайны, которые он скрывает?

Предстоящий сезон полон вопросов и загадок. И главные вопросы: кто же новый герой, которого так скрывают создатели сериала, кто совершает все эти ужасные преступления? И кому в итоге отдаст своё сердце Анна Миронова?
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Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу» фотографии
Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу» фотографии
Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу» фотографии
Юлия Такшина и Максим Радугин составят компанию «Анне-детективу» фотографии
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