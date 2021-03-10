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Сериал «Поговори с ней» откроет линейку мелодрам «Лав сторис» на «Dомашнем»

10 марта
2021 год

Новости кино >>
10 марта 2021
22 марта сериал «Поговори с ней» с Анастасией Ивановой и Григорием Баклановым откроет линейку мелодрам «Лав сторис» на «Dомашнем», сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Поговори с ней» откроет линейку мелодрам «Лав сторис» на «Dомашнем»
фото: К/ф "Поговори с ней"

По сюжету девушки Катя (Анастасия Иванова) и Саша (Елизавета Зайцева) общались с самого детства. Но их дружбу разрушила любовь Кати к Артему (Григорий Бакланов). День свадьбы должен был стать самым счастливым для влюбленных. Но в их жизнь вмешался дядя Артема – Валерий, чья жестокая игра едва не стоила жизни Кате и сделала несчастной Сашу. И только простив друг друга, подруги смогли преодолеть все трудности и найти настоящую любовь.

23 марта зрителям представят четырехсерийную мелодраму «Платье из Маргариток», где сыграли Зоряна Марченко и Даниил Мирешкин. Это история красивой и кроткой Лизы, которой выпало тяжелое испытание в виде вынужденного брака с настоящим садистом. Однако она нашла в себе силы сбежать и заново устроить свою жизнь, чтобы получить шанс на новые отношения.

Сериал «Поговори с ней» откроет линейку мелодрам «Лав сторис» на «Dомашнем»
фото: К/ф "После зимы"

Следующем проектом линейки «Лав сторис» станет романтическая картина «После зимы». Главная героиня Ольга (Дарья Волга) переживает «черную полосу» в жизни. Ее увольняют из клиники, где она проработала много лет. Затем женщина узнает, что муж Петр ей изменяет, одна из ее дочек беременна, а другая собирается стать актрисой вместо поступления в медицинский. Однако Ольга не сразу замечает, что в ее жизни уже появился человек, который поможет ей справиться со всеми трудностями (Прохор Дубравин). И событие, казавшееся началом всех неприятностей, окажется счастливым и подарит ей новую любовь.

Сериал «Се Ля Ви» покажут в эфире телеканала 25 марта. Лента расскажет о преподавательнице французского (Екатерина Тышкевич), которая оказалась в любовном треугольнике. Завершит линейку четырехсерийных проектов мелодрама «Рысь» с Анастасией Ивановой, Владиславом Никитюком и Анастасией Цымбалару.
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№ 1
Даша Лучик   10.03.2021 - 12:01
Очередной милый , но глупенький, как мне кажется, сериал читать далее>>
Всего сообщений: 1
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