Сериал «Поговори с ней» откроет линейку мелодрам «Лав сторис» на «Dомашнем»

По сюжету девушки Катя (Анастасия Иванова) и Саша (Елизавета Зайцева) общались с самого детства. Но их дружбу разрушила любовь Кати к Артему (Григорий Бакланов). День свадьбы должен был стать самым счастливым для влюбленных. Но в их жизнь вмешался дядя Артема – Валерий, чья жестокая игра едва не стоила жизни Кате и сделала несчастной Сашу. И только простив друг друга, подруги смогли преодолеть все трудности и найти настоящую любовь.
23 марта зрителям представят четырехсерийную мелодраму «Платье из Маргариток», где сыграли Зоряна Марченко и Даниил Мирешкин. Это история красивой и кроткой Лизы, которой выпало тяжелое испытание в виде вынужденного брака с настоящим садистом. Однако она нашла в себе силы сбежать и заново устроить свою жизнь, чтобы получить шанс на новые отношения.
фото: К/ф "После зимы"
Следующем проектом линейки «Лав сторис» станет романтическая картина «После зимы». Главная героиня Ольга (Дарья Волга) переживает «черную полосу» в жизни. Ее увольняют из клиники, где она проработала много лет. Затем женщина узнает, что муж Петр ей изменяет, одна из ее дочек беременна, а другая собирается стать актрисой вместо поступления в медицинский. Однако Ольга не сразу замечает, что в ее жизни уже появился человек, который поможет ей справиться со всеми трудностями (Прохор Дубравин). И событие, казавшееся началом всех неприятностей, окажется счастливым и подарит ей новую любовь.
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