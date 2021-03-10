Павел Деревянко сыграет хозяина виртуального борделя

Стали известны подробности о роли Павла Деревянко в российском киберпанк-сериале IVI «Даркнет», съемки которого сейчас идут полным ходом. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба IVI
«Даркнет» — это антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной. Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука.
Павел Деревянко сыграет циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук беспринципный и жестокий. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.
«Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается! Хук любит свою работу и место, где все это происходит, — бордель «Неверленд». Туда приводят молодых мальчиков и девочек. Они закованы в цепи, словно рабы. Хук имеет над ними полную власть, а клиенты борделя могут делать с ними, что захотят. А еще он использует специальные средства для изменения сознания, любит разврат, постоянно ищет, кого обмануть, где заработать, над кем поиздеваться», — рассказал Павел Деревянко.
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