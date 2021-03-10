Стивен Спилберг поставит фильм, вдохновленный его собственным детством

Стивен Спилберг определился с новым проектом. Пока безымянный фильм будет вдохновлен детством режиссера в Аризоне, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Постановщик также напишет сценарий совместно с Тони Кушнером, который работал с ним над лентами «Мюнхен» и «Линкольн». Последний раз Спилберг самостоятельно создавал скрипт проекта 20 лет назад — в 2001 году, когда снимал «Искусственный разум».
На данный момент идут поиски артистов. Мишель Уильямс ведет переговоры, чтобы сыграть одну из главных героинь, чей образ будет вдохновлен матерью режиссера — Леей Адлер. Спилберг многократно отмечал, что воспоминания о детстве нашли отражение во многих его кинопроектах.
Планируются, что съемки стартуют этим летом, а премьера намечена на 2022 год.
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