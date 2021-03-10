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Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок»

10 марта
2021 год

Новости кино >>
10 марта 2021
В сети появился тизер третьего сезона «Содержанок», который поставил режиссер Юрий Мороз. Съемки проекта подошли к концу, а премьера ожидается на START летом 2021 года, уточняет пресс-служба онлайн-платформы.



В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения — зрители узнают в премьерных эпизодах.

К актерскому составу в новом сезоне присоединились Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилёв, Дмитрий Куличков, Александр Молочников, фронтмен группы Tesla boy Антон Севидов и другие. В третьей части также состоится камео Глеба Калюжного, он исполнит песню «Мяу».

«В третьем сезоне мы постарались визуализировать пространство, в котором обитают наши герои. Сложился образ герметичного стеклянного куба, в котором они плавают как рыбки. И иногда более крупные рыбы съедают более мелких. Наверное, неправильно сравнивать с первыми сезонами, но мне кажется, третий будет выглядеть более брутальным. Отчасти оттого, что добавились очень любопытные мужские персонажи», — отметил Юрий Мороз.

Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Моя героиня очень повзрослела. Новые образы: черное каре, розовая шуба, кимоно, костюм для косплея — просто космические ощущения, иногда я чувствовала себя нарисованным персонажем, — рассказывает Александра Ревенко. — Находясь среди взрослых женщин, которые знают, как себя вести, она старается им подражать, но в ней еще есть юношеский страх, незнание того, что она делает. Катя всегда идет до конца — соглашается на любой опыт и с мужчиной, и с женщиной. Я никогда не целовалась с женщиной в кадре, это и мой новый опыт».

Первые эпизоды «Содержанок» вышли на START в марте 2019 года. Режиссером стал Константин Богомолов, вторую часть сняла Дарья Жук. На данный момент сериал доступен подписчикам Amazon Prime Video в категории Amazon Originals and Exclusives, а также на VOD-платформе Walter Presents, принадлежащей британскому телеканалу Channel 4. В конце января 2021 года START заключил соглашение с французским дистрибьютором Oble, который будет представлять права на формат и показ проекта по всему миру.
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Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок» фотографии
Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок» фотографии
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