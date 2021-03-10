Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» объявил даты проведения

Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад
» пройдет в Калининграде с 30 апреля по 7 мая. Куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова
, сообщает пресс-служба смотра.
В конкурсную программу войдут пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Их показы пройдут в областном драматическом театре и будут бесплатными для всех желающих, как и на первом фестивале.
Судить конкурсантов будут три жюри: международное жюри профессиональных кинематографистов (свое согласие участвовать уже подтвердили Артем Ткаченко
и Евгений Гришковец
), жюри школьников в возрасте от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей.
Целевая аудитория смотра – прежде всего молодежная. По словам генерального продюсера Алексея Аграновича
, «предметом изучения фестиваля является образ современного подростка, увиденного крупным планом сквозь призму кинематографа во всем его многообразии, не ограниченном рамками традиционных жанров
».
В рамках «Края света» пройдет питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Специальным гостем фестиваля станет писательница Анна Старобинец
, которая проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии. Кроме того, в планах – подборка российских фильмов для детей и подростков, выпущенных в XXI веке. Также в этом году продолжат свою работу три творческих мастерских.
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