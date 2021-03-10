Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» объявил даты проведения

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Дарья Мороз выясняет отношения с Владимиром Мишуковым в тизере третьего сезона «Содержанок»

10 марта

Дэвид Финчер и Хлоя Чжао поборются за звание лучшего постановщика

Среди номинантов на премию Гильдии режиссеров США также Аарон Соркин, Эмиральд Феннел и Ли Айзек Чун.