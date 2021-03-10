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Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» объявил даты проведения

10 марта
2021 год

Новости кино >>
10 марта 2021
Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» пройдет в Калининграде с 30 апреля по 7 мая. Куратором подросткового жюри станет Надежда Михалкова, сообщает пресс-служба смотра.

Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» объявил даты проведения

В конкурсную программу войдут пять игровых и пять документальных фильмов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Их показы пройдут в областном драматическом театре и будут бесплатными для всех желающих, как и на первом фестивале.

Судить конкурсантов будут три жюри: международное жюри профессиональных кинематографистов (свое согласие участвовать уже подтвердили Артем Ткаченко и Евгений Гришковец), жюри школьников в возрасте от 12 до 17 лет, отобранное на основе творческого конкурса, и жюри учителей.

Целевая аудитория смотра – прежде всего молодежная. По словам генерального продюсера Алексея Аграновича, «предметом изучения фестиваля является образ современного подростка, увиденного крупным планом сквозь призму кинематографа во всем его многообразии, не ограниченном рамками традиционных жанров».

В рамках «Края света» пройдет питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Специальным гостем фестиваля станет писательница Анна Старобинец, которая проведет встречу с читателями и мастер-класс по кинодраматургии. Кроме того, в планах – подборка российских фильмов для детей и подростков, выпущенных в XXI веке. Также в этом году продолжат свою работу три творческих мастерских.
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