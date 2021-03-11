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Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких»

11 марта
2021 год

Новости кино >>
11 марта 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из нового проекта Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», попавшего в квалификационный список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». В отрывке в сатирической манере описывается, как Иосиф Сталин собирается поехать в оперу, прихватив с собой советского чиновника Жданова.


В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера «Нос», написанная в конце 1920-х годов Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких»

Над сценарием к картине работали Андрей Хржановский и Юрий Арабов, а за визуальную часть отвечали художники Марина Азизян, Александра Павлова, Александр Храмцов, Варвара Яковлева и Анастасия Сэмбон. Также в создании ленты приняли участие Сергей Бархин, Анатолий Васильев, Резо Габриадзе, Кама Гинкас, Виктор Голышев, Наум Клейман, Дмитрий Крымов, Юрий Рост, Леонид Федоров, Чулпан Хаматова и другие.

Картина «Нос, или Заговор «не таких», ставшая фильмом открытия 31-го фестиваля «Кинотавр», в российский прокат выйдет 11 марта.
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Нос, или Заговор "не таких"

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Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
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