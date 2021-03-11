Сталин везёт номенклатуру в оперу в эксклюзивном открывке фильма «Нос, или Заговор «не таких»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из нового проекта Андрея Хржановского
«Нос, или Заговор «не таких
», попавшего в квалификационный список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм»
. В отрывке в сатирической манере описывается, как Иосиф Сталин собирается поехать в оперу, прихватив с собой советского чиновника Жданова.
В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера «Нос», написанная в конце 1920-х годов Дмитрием Шостаковичем
. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.
Над сценарием к картине работали Андрей Хржановский и Юрий Арабов
, а за визуальную часть отвечали художники Марина Азизян
, Александра Павлова
, Александр Храмцов
, Варвара Яковлева
и Анастасия Сэмбон
. Также в создании ленты приняли участие Сергей Бархин
, Анатолий Васильев
, Резо Габриадзе
, Кама Гинкас
, Виктор Голышев
, Наум Клейман
, Дмитрий Крымов
, Юрий Рост
, Леонид Федоров
, Чулпан Хаматова
и другие.
Картина «Нос, или Заговор «не таких
», ставшая фильмом открытия 31-го фестиваля «Кинотавр», в российский прокат выйдет 11 марта
.
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