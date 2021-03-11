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«СТВ», «Централ Партнершип» и «Базелевс» признаны лидерами кинопроизводства в 2021 году

11 марта
2021 год

Новости кино >>
11 марта 2021
Кинокомпания «СТВ», студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Студия» и «Базелевс» признаны лидерами отечественного кинопроизводства в 2021 году по итогам заседания Совета Фонда кино, состоявшегося 2 марта.

«СТВ», «Централ Партнершип» и «Базелевс» признаны лидерами кинопроизводства в 2021 году
фото: fond-kino.ru

В список лидеров также включены такие кинокомпании, как «ВБД Групп», «1-2-3 Продакшн», «ММЕ» (Марс Медиа Энтертейнмент), «Водород 2011» и «Дирекция кино».

Как уточняется на сайте Фонда, в соответствии с обновлённым регламентом «О методике и порядке отнесения организации кинематографии к лидерам отечественного кинопроизводства» «ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов» среди организаций кинематографии, существующих не менее трёх лет, выпустивших в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющих задолженностей перед Министерством культуры России либо Фондом кино.
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