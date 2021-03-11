Татьяна Голикова возглавит вместо Дмитрия Чернышенко попечительский совет Фонда кино

Вице-премьер Татьяна Голикова
назначена новым председателем попечительского совета социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина
опубликовано на портале
правовой информации.
«Включить в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа заместителя председателя правительства РФ Голикову Т. А. в качестве председателя попечительского совета, исключив из его состава Чернышенко Д. Н.», —
следует из документа.
Дмитрий Чернышенко
был назначен главой совета в апреле 2020 года, когда в его составе произошли изменения. Тогда были исключены бывший министр культуры Владимир Мединский
, бывший министр связи Константин Носков
и бывший руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко
. Голикова отвечает за сферу культуры с конца 2020-го.
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