Уиллем Дефо столкнётся с женской версией монстра Франкенштейна

Уиллем Дефо
составит компанию Эмме Стоун
в фэнтези Йоргоса Лантимоса
«Бедняжки
» (Poor Things), уверяет Deadline
.
Зрителей ожидает переосмысление классической истории Франкенштейна. По сюжету главная героиня Белла Бакстер в исполнении Стоун, убегая от жестокого мужа, бросается в воду. Чтобы спасти ей жизнь, молодой доктор решается на необычную операцию и пересаживает женщине мозг её будущего ребёнка.
В основу сюжета лёг детективный роман шотландского писателя Аласдера Грея
, опубликованный в 1992 году. Помимо Лантимоса над адаптацией книги также работал сценарист Тони Макнамара
. Ожидается, что съёмки стартуют осенью 2021 года.
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