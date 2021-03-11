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Уиллем Дефо столкнётся с женской версией монстра Франкенштейна

11 марта
2021 год

Новости кино >>
11 марта 2021
Уиллем Дефо составит компанию Эмме Стоун в фэнтези Йоргоса Лантимоса «Бедняжки» (Poor Things), уверяет Deadline.

Эмма Стоун / Уиллем Дефо
фото: syfy.com

Зрителей ожидает переосмысление классической истории Франкенштейна. По сюжету главная героиня Белла Бакстер в исполнении Стоун, убегая от жестокого мужа, бросается в воду. Чтобы спасти ей жизнь, молодой доктор решается на необычную операцию и пересаживает женщине мозг её будущего ребёнка.

В основу сюжета лёг детективный роман шотландского писателя Аласдера Грея, опубликованный в 1992 году. Помимо Лантимоса над адаптацией книги также работал сценарист Тони Макнамара. Ожидается, что съёмки стартуют осенью 2021 года.
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