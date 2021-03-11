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Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в сериале о нераскрытом убийстве

11 марта
2021 год

Новости кино >>
11 марта 2021
Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в сериале Apple «Леди в озере» (Lady in the Lake). Согласно Variety, шоураннерами, режиссёрами и сценаристами шоу выступят Альма Харель и Дре Райан.

Натали Портман / Лупита Нионго / Альма Харель
фото: theplaylist.net

Грядущая адаптация романа Лауры Липман расскажет о событиях, развернувшихся в Балтиморе образца 1960-х. Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку и мать Мэдди Швартц (Портман) к переосмыслению своей жизни в качестве журналистки-детектива и противостоянию с местной трудолюбивой активисткой Клео Шервуд (Нионго).

Для Портман это первая постоянная роль на малом экране. Актриса спродюсирует сериал вместе с Харел, Райан, Липман и Нионго. За производство отвечает компания Жана-Марка Валле Crazyrose.
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№ 1
Даша Лучик   11.03.2021 - 18:00
Аннотация звучит интересно, да и актеры хороши! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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