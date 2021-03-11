Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в сериале о нераскрытом убийстве

Натали Портман
и Лупита Нионго
сыграют в сериале Apple «Леди в озере
» (Lady in the Lake). Согласно Variety
, шоураннерами, режиссёрами и сценаристами шоу выступят Альма Харель
и Дре Райан
.
Грядущая адаптация романа Лауры Липман
расскажет о событиях, развернувшихся в Балтиморе образца 1960-х. Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку и мать Мэдди Швартц (Портман) к переосмыслению своей жизни в качестве журналистки-детектива и противостоянию с местной трудолюбивой активисткой Клео Шервуд (Нионго).
Для Портман это первая постоянная роль на малом экране. Актриса спродюсирует сериал вместе с Харел, Райан, Липман и Нионго. За производство отвечает компания Жана-Марка Валле
Crazyrose.
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