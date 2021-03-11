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«Уроки фарси» выходят в прокат Поднебесной

11 марта
2021 год

Новости кино >>
11 марта 2021
В Китае 19 марта стартует кинотеатральный прокат драмы Вадима Перельмана «Уроки фарси» с Науэлем Пересом Бискаяртом и Ларсом Айдингером. За дистрибуцию отвечает прокатная компания Infotainment media. У картины запланирована широкая роспись — более 10 тысяч экранов, уточняет пресс-служба компании «Белые ночи», являющейся российским дистрибьютором фильма.

«Уроки фарси» выходят в прокат Поднебесной
фото: пресс-служба компании «Белые ночи»

Премьера картины состоялась в рамках прошлогоднего Берлинского кинофестиваля. Права на ленту были проданы в более 50 стран мира. В Германии фильм вошёл в топ-3 релизов по сборам, бокс-офис превысил 500 тысяч евро. В Испании продолжается успешный прокат картины, где ей удалось собрать уже 300 тысяч евро. В российском прокате «Уроки фарси» выйдут 8 апреля.

Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.
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