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Андрею Смирнову исполнилось 80 лет

12 марта
2021 год

Новости кино >>
12 марта 2021
Сегодня, 12 марта, исполнилось 80 лет отцу Авдотьи Смирновой, народному артисту Российской Федерации, известному советскому и российскому режиссёру, актёру, сценаристу и драматургу Андрею Смирнову.

Андрей Сергеевич родился 12 марта 1941 года в семье Сергея Смирнова, автора книг о защитниках Брестской крепости и ведущего популярной на советском телевидении передачи «Подвиг». В 1962-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Михаила Ромма.

Андрею Смирнову исполнилось 80 лет
фото: кадр из второго сезона сериала «Динозавр»

Дебютировал в 1964-м военным фильмом «Пядь земли», поставленным совместно с Борисом Яшиным, но настоящего признания добился, когда в 1971-м вышла его легендарная картина «Белорусский вокзал». После фильмов «Осень» и «Верой и правдой» на долгие годы отошёл от режиссуры, работал в основном как сценарист, драматург и актёр. Вместе с Элемом Климовым с 1986-го по 1989-й возглавлял Союз кинематографистов. В 90-х ставил телеспектакли, телеконцерты и театральные постановки.

В 2011-м вернулся в кинорежиссуру, сняв картину «Жила-была одна баба», которая была награждена «Никой» как лучший фильм. В 2019-м вышла его новая работа под названием «Француз». На счету мастера более 40 ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в фильмах своей дочери «Два дня» и «История одного назначения», а также создал запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Елена» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Оттепель» Валерия Тодоровского, «Дневник убийцы» Кирилла Серебренникова, «Идиот» Владимира Бортко, «Апостол», «Динозавр» и многие другие. Обладатель премии «Ника» за роль Ивана Бунина в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены».
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