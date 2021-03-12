Андрею Смирнову исполнилось 80 лет

анонс

Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»

Кинокомпания 1–2–3 Production запускает в производство сразу девять документальных проектов: два фильма и семь сериалов.

Валерий Федорович и Евгений Никишов обратили внимание на документальное кино

За дистрибуцию в Китае отвечает прокатная компания Infotainment media.

11 марта

Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в сериале о нераскрытом убийстве

Это будет история о противостоянии домохозяйки и активистки.