Андрею Смирнову исполнилось 80 лет

Сегодня, 12 марта, исполнилось 80 лет отцу Авдотьи Смирновой, народному артисту Российской Федерации, известному советскому и российскому режиссёру, актёру, сценаристу и драматургу Андрею Смирнову.
Андрей Сергеевич родился 12 марта 1941 года в семье Сергея Смирнова, автора книг о защитниках Брестской крепости и ведущего популярной на советском телевидении передачи «Подвиг». В 1962-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Михаила Ромма.
фото: кадр из второго сезона сериала «Динозавр»
Дебютировал в 1964-м военным фильмом «Пядь земли», поставленным совместно с Борисом Яшиным, но настоящего признания добился, когда в 1971-м вышла его легендарная картина «Белорусский вокзал». После фильмов «Осень» и «Верой и правдой» на долгие годы отошёл от режиссуры, работал в основном как сценарист, драматург и актёр. Вместе с Элемом Климовым с 1986-го по 1989-й возглавлял Союз кинематографистов. В 90-х ставил телеспектакли, телеконцерты и театральные постановки.
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