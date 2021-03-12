Валерий Федорович и Евгений Никишов обратили внимание на документальное кино

Кинокомпания 1–2–3 Production под руководством продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова запускает в производство сразу девять документальных проектов: два фильма и семь сериалов. Их разработкой занимается креативный продюсер студии Анна Гудкова, которая привлекла к работе основательницу Школы документального кино и театра Марину Разбежкину. Каждый проект так или иначе связан с актуальной повесткой, уточняет пресс-служба кинокомпании 1–2–3 Production.
«В самый разгар карантина, летом, мне позвонили Евгений Никишов и Валерий Федорович и предложили заняться документальными сериалами, – рассказывает Марина Разбежкина. – Мне показалось это интересным. Ни я, ни ребята – выпускники нашей Школы документального кино и театра – никогда не имели с ними дело, но решили попробовать: было интересно – подходит ли наш способ съёмки и работа с реальностью для сериала. Так я стала одним из креативных продюсеров. Со стороны Никишова и Федоровича это был отважный поступок. Они слышали о Школе, что-то видели, но не представляли, насколько наш док – другая планета, где живут герои и фильмы, совершенно не похожие ни на игровые сериалы, ни на традиционную телевизионную документалистику. Респект их смелости и попытке сделать что-то совершенно не тривиальное. Мы обговорили всё, вплоть до возможности "грязной", "плохой" камеры – наши сериалы не будут глянцевыми. Пока у нас полная творческая свобода, и я, как шоураннер четырёх проектов, не давлю на ребят, а помогаю им выстраивать сюжеты, подсказываю возможные повороты исходя из материала и обстоятельств жизни героев».
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
Среди анонсированных проектов – «Голубоглазый японец» о неизвестном в России спортсмене Викторе Старухине, который прославился в Японии как бейсболист; сериал «Город и музыка» о российских региональных музыкантах последних десятилетий, включая Басту и группу «Каста»; «Пусть будет девочка» о казахских женщинах, получивших при рождении имена-проклятия; блокбастер «Мандарины» про мандаринового Дона Карлеоне, а также документальное размышление «Жизнь других» о судьбе женщин из этнических меньшинств в Москве, в их числе – певица Манижа, которая прошла отбор от России на конкурс «Евровидение 2021». Кроме того, готовится к производству сериал «Марсель» про 13-летнего мальчика родом из Киргизии и его друзей – 12-летнего таджика Мухамада и 11-летнего узбека Рустама; антология «Невинно осуждённые» true-crime историй о людях, приговорённых к тюрьме за преступления, которых они не совершали; «Сиротки», представляющие собой интимный документальный многосерийный портрет современных российских сирот, и сериал «Шёлковый путь» об исчезновении и упадке цирковой культуры.
«Документальное кино – это не только чрезвычайно интересная и сложная форма взаимодействия с реальностью, вызывающая споры, заставляющая мыслить и сопереживать, – отмечает Анна Гудкова. – Это ещё и способ получить опыт, впустить в свою жизнь героев, чувства и открытия, которые невозможно добыть и встретить никаким другим образом. Ну, и банальное – "жизнь – самый изобретательный сценарист" – никто не отменял. Документальное кино позволяет нам дать голос тем, кто иначе не был бы услышан, почувствовать пульс времени через жёсткие, болезненно актуальные истории, осмыслить наше место в нынешнем мире».
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