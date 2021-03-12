Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»

Помимо вышеназванных работ, в категорию худших фильмов также попали ленты «Несомненное доказательство», «Мьюзик» и «Остров фантазий». Последний также номинирован как плохой ремейк-«переосмысление» вместе с картиной «Хэллоуин Хьюби», представляющей собой ремейк-подделку комедии «Эрнест напугал дураков», и кинокомиксом «Чудо-женщина: 1984», заявленным как худший сиквел.
Среди режиссёров на статуэтку претендуют Чарльз Бэнд, поставивший три фильма серии «Барби и Кендра», создатели «365 дней» Барбара Бяловонс и Томаш Мандес, Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Рон Ховард («Деревенская элегия») и Сиа («Мьюзик»). За сценарий достанется по заслугам лентам «365 дней», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Остров фантазий», «Деревенская элегия» и трём частям серии «Барби и Кендра».
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