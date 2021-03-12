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Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»

12 марта
2021 год

Новости кино >>
12 марта 2021
Фильмы «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» лидируют по количеству номинаций на 41-ю анти-премию «Золотая малина». У польской эротической драмы и приключенческой ленты с Робертом Дауни-младшим по шесть потенциальных наград, в частности, их могут объявить «Худшим фильмом» либо «Худшим ремейком, сиквелом или подделкой». Имена номинантов озвучили на YouTube-канале премии, а лауреаты станут известны 24 апреля.

Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»
фото: кадр из фильма «365 дней»

Помимо вышеназванных работ, в категорию худших фильмов также попали ленты «Несомненное доказательство», «Мьюзик» и «Остров фантазий». Последний также номинирован как плохой ремейк-«переосмысление» вместе с картиной «Хэллоуин Хьюби», представляющей собой ремейк-подделку комедии «Эрнест напугал дураков», и кинокомиксом «Чудо-женщина: 1984», заявленным как худший сиквел.

Среди режиссёров на статуэтку претендуют Чарльз Бэнд, поставивший три фильма серии «Барби и Кендра», создатели «365 дней» Барбара Бяловонс и Томаш Мандес, Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Рон ХовардДеревенская элегия») и Сиа («Мьюзик»). За сценарий достанется по заслугам лентам «365 дней», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Остров фантазий», «Деревенская элегия» и трём частям серии «Барби и Кендра».

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персоны
Барбара БяловонсСтивен ГейганРоберт Дауни мл.Томаш МандесСиаРон Ховард
фильмы
365 днейДеревенская элегияМьюзикОстров фантазийУдивительное путешествие доктора ДулиттлаХэллоуин ХьюбиЧудо-женщина: 1984

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