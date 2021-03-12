Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Арнольд Шварценеггер претендует на анти-премию за «Тайну печати дракона»

12 марта
2021 год

Новости кино >>
12 марта 2021
Арнольда Шварценеггера за роль в российско-китайской «Тайне печати дракона» номинировали на 41-ю анти-премию «Золотая малина» в категории «Худший актёр второго плана». Имена номинантов объявили на YouTube-канале премии.

Среди исполнителей главных ролей на статуэтку претендуют Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Микеле Морроне365 дней»), Адам Сандлер («Хэллоуин Хьюби»), Дэвид СпейдНе та девушка») и Майк ЛинделлНесомненное доказательство»). Энн Хэтэуэй и Кэти Холмс получили номинацию как худшие актрисы сразу за две роли. Первую отметили за фильмы «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы», а вторую — за ленты «Кукла 2: Брамс» и «Секрет». Компанию им составят Кейт ХадсонМьюзик»), Анна Мария Секлюцкая («365 дней») и Лорен Лэпкус («Не та девушка»).


Помимо Шварценеггера, в категории «Худший актёр второго плана» представлены Чеви ЧейзВеликолепный мистер Данди»), Шайа ЛаБафВыбивая долги»), Руди Джулиани («Борат 2») и Брюс Уиллис, которого могут наградить сразу за три боевика «Брешь», «Тяжело убить» и «Дожить до утра». За женские роли второго плана «Золотую малину» могут вручить Гленн КлоузДеревенская элегия»), Кристен УигЧудо-женщина: 1984»), Мэдди Зиглер («Мьюзик»), а также Люси Хэйл и Мэгги Кью, сыгравшим в «Острове фантазий».

Наиболее неудачным экранным сочетанием посчитали Марию Бакалову и Руди Джулиани в «Борате 2», Дауни-младшего и его совершенно неубедительный «уэльский» акцент в «Удивительном путешествии доктора Дулиттла», Харрисона Форда и полностью фальшивую CGI-«собаку» в «Зове предков», дуэт Лэпкус и Спейда в ленте «Не та девушка», а также Сэндлера и его голос решительного простака в фильме «Хэллоуин Хьюби».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   12.03.2021 - 15:54
Под старость все слегка «того» становятся. Некоторые актёры становятся заложниками одной роли, видимо тут та же история читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»
персоны
Мария БакаловаРоберт Дауни мл.Гленн КлоузМэгги КьюШайа ЛаБафМикеле МорронеАдам СандлерАнна Мария СеклюцкаяДэвид СпейдКристен УигБрюс УиллисХаррисон ФордКейт ХадсонКэти ХолмсЛюси Хэйл (II)Энн ХэтэуэйЧеви ЧейзАрнольд Шварценеггер
фильмы
365 днейБорат 2БрешьВедьмыВеликолепный мистер ДандиВыбивая долгиДеревенская элегияДожить до утраЗов предковКукла 2: БрамсМьюзикОстров фантазийПоследнее, чего он хотелСекретТайна печати драконаТяжело убитьУдивительное путешествие доктора ДулиттлаХэллоуин ХьюбиЧудо-женщина: 1984

анонс

Скорбим

Виктор Лебедев
11 марта ушёл из жизни композитор Виктор Лебедев.
Людмила Лядова
10 марта ушла из жизни композитор, певица Людмила Лядова.
Николай Астапов
9 марта ушёл из жизни каскадёр Николай Астапов.
Валерий Гриньков
9 марта ушёл из жизни актёр Валерий Гриньков.
Римма Антонова
8 марта ушла из жизни актриса Римма Антонова.
Иосиф Конопацкий
8 марта ушёл из жизни актёр Иосиф Конопацкий.
Татьяна Полякова
8 марта ушла из жизни писательница, сценаристка Татьяна Полякова.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Елена Кондратьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Хенрик Биста
Маньи Кишш
Гордон Макрей
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Титус Уэлливер
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Сибирский цирюльникъ
исторический фильм
Россия, Франция, Италия, Чехия, 1998
Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Скайлайн 3
боевик, научная фантастика, приключения
Великобритания, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен