Арнольд Шварценеггер претендует на анти-премию за «Тайну печати дракона»

Арнольда Шварценеггера
за роль в российско-китайской «Тайне печати дракона
» номинировали на 41-ю анти-премию «Золотая малина
» в категории «Худший актёр второго плана». Имена номинантов объявили на YouTube-канале
премии.
Среди исполнителей главных ролей на статуэтку претендуют Роберт Дауни-младший
(«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Микеле Морроне
(«365 дней
»), Адам Сандлер
(«Хэллоуин Хьюби»), Дэвид Спейд
(«Не та девушка
») и Майк Линделл
(«Несомненное доказательство
»). Энн Хэтэуэй
и Кэти Холмс
получили номинацию как худшие актрисы сразу за две роли. Первую отметили за фильмы «Последнее, чего он хотел
» и «Ведьмы
», а вторую — за ленты «Кукла 2: Брамс
» и «Секрет
». Компанию им составят Кейт Хадсон
(«Мьюзик
»), Анна Мария Секлюцкая
(«365 дней») и Лорен Лэпкус
(«Не та девушка»).
Помимо Шварценеггера, в категории «Худший актёр второго плана» представлены Чеви Чейз
(«Великолепный мистер Данди
»), Шайа ЛаБаф
(«Выбивая долги
»), Руди Джулиани («Борат 2») и Брюс Уиллис
, которого могут наградить сразу за три боевика «Брешь
», «Тяжело убить
» и «Дожить до утра
». За женские роли второго плана «Золотую малину» могут вручить Гленн Клоуз
(«Деревенская элегия
»), Кристен Уиг
(«Чудо-женщина: 1984
»), Мэдди Зиглер
(«Мьюзик»), а также Люси Хэйл
и Мэгги Кью
, сыгравшим в «Острове фантазий
».
Наиболее неудачным экранным сочетанием посчитали Марию Бакалову
и Руди Джулиани
в «Борате 2
», Дауни-младшего и его совершенно неубедительный «уэльский» акцент в «Удивительном путешествии доктора Дулиттла
», Харрисона Форда
и полностью фальшивую CGI-«собаку» в «Зове предков
», дуэт Лэпкус и Спейда в ленте «Не та девушка», а также Сэндлера и его голос решительного простака в фильме «Хэллоуин Хьюби
».
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