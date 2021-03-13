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Найдена актриса на роль голливудской звезды Дорис Дей

13 марта
2021 год

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13 марта 2021
Кейли Куоко сыграет голливудскую актрису Дорис Дей в биографическом сериале, производством которого займется Warner Bros. Television, сообщает Variety.

Найдена актриса на роль голливудской звезды Дорис Дей
фото: ew.com

В основу сюжета будет положена книга Аарона Эдварда Хотчнера «Дорис Дей: ее собственная история» (Doris Day: Her Own Story), опубликованная в 1976 году. Она состоит из интервью артистки, поэтому считается автобиографической.

Дэй начала свою эстрадную карьеру в 15 лет как певица, а в конце 1940-х стала сниматься в мюзиклах. Она посвятила кинематографу более 30 лет. Самыми известными картинам с ее участием считаются «Человек, который слишком много знал» Альфреда Хичкока, «Штормовое предупреждение», «Люби меня или покинь меня» и «Любимец учительницы».

Актриса была замужем четыре раз, и ей даже пришлось выплачивать долги одного из супругов. От финансового краха Дорис Дэй спасла карьера на ненавистном ей телевидении. Кроме того, одним из важнейших аспектов жизни артистки была борьба за защиту животных.
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Люби меня, или покинь меняЛюбимец учительницыЧеловек, который слишком много зналШтормовое предупреждение

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