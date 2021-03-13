Найдена актриса на роль голливудской звезды Дорис Дей

Кейли Куоко сыграет голливудскую актрису Дорис Дей в биографическом сериале, производством которого займется Warner Bros. Television, сообщает Variety.
фото: ew.com
В основу сюжета будет положена книга Аарона Эдварда Хотчнера «Дорис Дей: ее собственная история» (Doris Day: Her Own Story), опубликованная в 1976 году. Она состоит из интервью артистки, поэтому считается автобиографической.
Актриса была замужем четыре раз, и ей даже пришлось выплачивать долги одного из супругов. От финансового краха Дорис Дэй спасла карьера на ненавистном ей телевидении. Кроме того, одним из важнейших аспектов жизни артистки была борьба за защиту животных.
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