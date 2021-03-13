Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон перевоплотятся в дайверов

Вигго Мортенсен
, Колин Фаррелл
и Джоэл Эдгертон
исполнят главные роли в фильме «Тринадцать жизней
» (Thirteen Lives), который поставит двукратный обладатель «Оскара» Рон Ховард
, сообщает Deadline
.
Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли в Таиланде в 2018 году. Футбольная команда из 12 подростков вместе с тренером отправилась на прогулку в 10-километровую пещеру. Пока они были внутри, на улице начался сильный ливень, ставший причиной наводнения. Группа оказалась отрезанной от единственного выхода.
Артистам предстоит сыграть участников спасательной операции. Мортенсен и Фаррелл воплотят образы дайверов, специализирующихся на исследовании пещер, — Ричарда Стэнтона и Джона Волантена соответственно. Эдгертон сыграет австралийского дайвера и доктора Ричарда Харриса, которому удалось убедить тайские власти изменить план спасения детской футбольной команды из пещеры, что в конечном итоге привело к благополучной развязке.
Также в актерский состав вошли Том Бейтман
, Пол Глисон
и Льюис Фитцджеральд
, таиландские актеры Витхая Пансрингарм
, Суколлават Канарот
и другие. Сценарий написал Уильям Николсон
, работавший над лентами «Гладиатор
» и «Страна теней
».
Съемки стартуют уже в этом марте и пройдут в Австралии и Таиланде.
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