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Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон перевоплотятся в дайверов

13 марта
2021 год

Новости кино >>
13 марта 2021
Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон исполнят главные роли в фильме «Тринадцать жизней» (Thirteen Lives), который поставит двукратный обладатель «Оскара» Рон Ховард, сообщает Deadline.

Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон перевоплотятся в дайверов

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли в Таиланде в 2018 году. Футбольная команда из 12 подростков вместе с тренером отправилась на прогулку в 10-километровую пещеру. Пока они были внутри, на улице начался сильный ливень, ставший причиной наводнения. Группа оказалась отрезанной от единственного выхода.

Артистам предстоит сыграть участников спасательной операции. Мортенсен и Фаррелл воплотят образы дайверов, специализирующихся на исследовании пещер, — Ричарда Стэнтона и Джона Волантена соответственно. Эдгертон сыграет австралийского дайвера и доктора Ричарда Харриса, которому удалось убедить тайские власти изменить план спасения детской футбольной команды из пещеры, что в конечном итоге привело к благополучной развязке.

Также в актерский состав вошли Том Бейтман, Пол Глисон и Льюис Фитцджеральд, таиландские актеры Витхая Пансрингарм, Суколлават Канарот и другие. Сценарий написал Уильям Николсон, работавший над лентами «Гладиатор» и «Страна теней».

Съемки стартуют уже в этом марте и пройдут в Австралии и Таиланде.
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