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Фильм Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»

13 марта
2021 год

Новости кино >>
13 марта 2021
Объявлены лауреаты кинопремии «Сезар», 46-я церемония вручения которой состоялось в Париже. Лучшим был назван фильм «Счастливо оставаться», а его постановщика Альбера Дюпонтеля отметили главной режиссерской наградой.

Фильм Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»
фото: К/ф «Счастливо оставаться»

Картина стала лидером по числу статуэток. Она была заявлена в 12 категориях и получила призы в семи из них, в том числе — за сценарий, декорации и операторскую работу. Лучшим актером второго плана признали Николя Марье, также сыгравшего у Дюпонтеля.

Фильм «Девочки» Себастьена Лифшица был назван лучшим среди документальных проектов и отмечен в технических номинациях за звук и монтаж. Лента оказалась второй по количеству призов.

Лучшим актером стал Сами Буаджила, сыгравший в картине Мехди Барсауи «Сын», а среди актрис главной награды удостоилась Лор КалямиАнтуанетта в Севенне»). За лучшую женскую роль второго плана отметили Эмили ДекенЧто мы говорим, что мы делаем»).
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