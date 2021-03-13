Фильм Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»

Картина стала лидером по числу статуэток. Она была заявлена в 12 категориях и получила призы в семи из них, в том числе — за сценарий, декорации и операторскую работу. Лучшим актером второго плана признали Николя Марье, также сыгравшего у Дюпонтеля.
Фильм «Девочки» Себастьена Лифшица был назван лучшим среди документальных проектов и отмечен в технических номинациях за звук и монтаж. Лента оказалась второй по количеству призов.
Лучшим актером стал Сами Буаджила, сыгравший в картине Мехди Барсауи «Сын», а среди актрис главной награды удостоилась Лор Калями («Антуанетта в Севенне»). За лучшую женскую роль второго плана отметили Эмили Декен («Что мы говорим, что мы делаем»).
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