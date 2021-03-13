Фильм Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»

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Найден актёр на роль Крига в адаптации игры Borderlands

Арнольд Шварценеггер претендует на анти-премию за «Тайну печати дракона»

Польская эротика «365 дней» стала лидером по количеству номинаций на «Золотую малину»

12 марта

Валерий Федорович и Евгений Никишов обратили внимание на документальное кино

Кинокомпания 1–2–3 Production запускает в производство сразу девять документальных проектов: два фильма и семь сериалов.