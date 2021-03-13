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«Аватар» вернул себе статус самого кассового фильма в истории

13 марта
2021 год

Новости кино >>
13 марта 2021
«Аватар» вернул себе статус самого кассового фильма в истории. После повторного выхода в китайский прокат мировые сборы фэнтези Джеймса Кэмерона достигли 2,798 млрд долларов, сообщает Deadline.

«Аватар» вернул себе статус самого кассового фильма в истории

Прошлым рекордсменом был супергеройский фильм братьев Руссо «Мстители: Финал». Четвертая часть франшизы вышла на экраны в 2019 году и заработала 2,797 млрд долларов.

Впервые «Аватар» показали в Поднебесной в 2010 году, когда ему удалось собрать около 203 млн долларов. Ожидается, что повторный прокат принесет порядка 58 млн.

Сейчас Кэмерон работает над сиквелами проекта. Вторая часть «Аватара» выйдет в 2022 году, третья — в 2024-м, а премьеры четвертой и пятой состоятся в 2026-м и 2028-м.
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