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Кеннет Брана поставит байопик о группе Bee Gees

14 марта
2021 год

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14 марта 2021
Британский актер и режиссер Кеннет Брана, поставивший «Убийство в "Восточном экспрессе"» и «Гамлета», снимет байопик о музыкальной группе Bee Gees, сообщает Deadline.

Кеннет Брана поставит байопик о группе Bee Gees
фото: grammy.com

Проектом занимается студия Paramount Pictures, которая завладела правами на использование музыкальных композиций группы. Сценарий напишет Бен Элтон, ранее работавший с Браной над фильмом «Чистая правда». Подробности об актерском составе и старте съемок пока не сообщаются.

Британско-австралийский коллектив Bee Gees, основанный в 1958 году, состоял из троих братьев. Настоящая слава пришла к ним, когда музыканты обратились к диско. Благодаря песни «Stayin' Alive», ставшей частью саундтрека к ленте «Лихорадка субботнего вечера», группа взлетела на первые строчки чартов. Мировые продажи их пластинок превышают 220 млн копий, что делает Bee Gees одним из самых успешных коллективов в истории.
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