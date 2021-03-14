Кеннет Брана поставит байопик о группе Bee Gees

Проектом занимается студия Paramount Pictures, которая завладела правами на использование музыкальных композиций группы. Сценарий напишет Бен Элтон, ранее работавший с Браной над фильмом «Чистая правда». Подробности об актерском составе и старте съемок пока не сообщаются.
Британско-австралийский коллектив Bee Gees, основанный в 1958 году, состоял из троих братьев. Настоящая слава пришла к ним, когда музыканты обратились к диско. Благодаря песни «Stayin' Alive», ставшей частью саундтрека к ленте «Лихорадка субботнего вечера», группа взлетела на первые строчки чартов. Мировые продажи их пластинок превышают 220 млн копий, что делает Bee Gees одним из самых успешных коллективов в истории.
обсуждение >>