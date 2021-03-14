Клер Фой и Пол Беттани сыграют во втором сезоне «Чрезвычайно английского скандала»

Новые эпизоды будут посвящены сексуальному скандалу 1963 года с участием Маргарет Кэмпбелл, герцогини Аргайл. Ее второй муж — Йен Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл — нашел снимок, уличающий жену в интимной связи с другим мужчиной. Считается, что, помимо фото, обманутый супруг обнаружил еще и дневник, где Маргарет упоминала более 80 своих любовников, с которыми она встречалась во время второго брака. Так начался один из самых дорогостоящих бракоразводных процессов Британии. Фой и Беттани сыграют герцогиню и герцога.
Создатели хотят изучить социальный и политический климат послевоенной Британии, а также проявления сексизма, сделав акцент на отношении общества к женщинам.
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