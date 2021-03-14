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Клер Фой и Пол Беттани сыграют во втором сезоне «Чрезвычайно английского скандала»

14 марта
2021 год

Новости кино >>
14 марта 2021
Британские артисты Клер ФойКорона») и Пол БеттаниВанда/Вижн») присоединились ко второму сезону сериала «Чрезвычайно английский скандал», производством которого занимается телеканал ВВС. Об этом сообщает Deadline.

Клер Фой и Пол Беттани сыграют во втором сезоне «Чрезвычайно английского скандала»
фото: deadline.com

Новые эпизоды будут посвящены сексуальному скандалу 1963 года с участием Маргарет Кэмпбелл, герцогини Аргайл. Ее второй муж — Йен Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл — нашел снимок, уличающий жену в интимной связи с другим мужчиной. Считается, что, помимо фото, обманутый супруг обнаружил еще и дневник, где Маргарет упоминала более 80 своих любовников, с которыми она встречалась во время второго брака. Так начался один из самых дорогостоящих бракоразводных процессов Британии. Фой и Беттани сыграют герцогиню и герцога.

Создатели хотят изучить социальный и политический климат послевоенной Британии, а также проявления сексизма, сделав акцент на отношении общества к женщинам.

За сценарий отвечает Сара Фелпс, работавшая над сериалами «Дублинские убийства» и «Бледный конь». Съемки стартуют в этом году.
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