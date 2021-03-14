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Равшана Куркова стала «королевой воинов»

14 марта
2021 год

Новости кино >>
14 марта 2021
Равшана Куркова сыграет «королеву воинов» в киберпанк-сериале IVI «Даркнет», съемки которого сейчас идут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Равшана Куркова стала «королевой воинов»
фото: Пресс-служба IVI

«Моя героиня — крутая, боевая, с характером, неравнодушная. Образ Мэйли интересный и неоднозначный. А еще у «Даркнета» сильная команда, молодой талантливый режиссер с амбициями и креативными идеями, замечательные партнеры», — отметила Равшана Куркова.

Циничная владелица магазина оружия Мэйли сильна и расчетлива. В виртуальном мире ее уважают даже самые отъявленные бандиты и маньяки, однако в реальной жизни она работает в социальной службе и на деньги от продажи оружия помогает нуждающимся.

Равшана Куркова стала «королевой воинов»
фото: Пресс-служба IVI

«Даркнет» — это антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной. Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука.

Помимо Курковой в сериале снимается Павел Деревянко, которому досталась роль хозяина борделя Хука, а также Анатолий Белый, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев и Анастасия Акатова. За операторскую работу отвечает Федор Лясс, известный по проектам «Духless», «Хардкор» и «Оттепель». Режиссерское кресло занял Динар Гарипов.

Премьера «Даркнета» намечена в онлайн-кинотеатре IVI на 2021 год.
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