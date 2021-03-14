Тони Коллетт дебютирует в режиссуре

В центре сюжета — начинающая писательница Кейси Пибоди из Бостона, которая недавно потеряла мать, осталась без работы и закончила неудачные отношения. Однако женщина находит новые проблемы и влюбляется сразу в двух мужчин.
«Давно хотела попробовать себя в качестве режиссера, но все время была занята своей основной работой, — рассказывает Тони Коллетт. — Сейчас я очень рада, что мне выпал шанс экранизировать красивый, забавный и трогательный роман Лили Кинг. Это вдохновляющая история женщины о том, как обрести себя и поверить в собственные силы. Да, такой путь вовсе не будет простым, но это самое важное путешествие в жизни каждого человека».
Над адаптацией книги Коллетт будет работать вместе со сценаристом «Короны» Ником Пейном. В числе продюсеров проекта — Сюзанна Грант, Сара Тимберман и Майкл Блум.
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