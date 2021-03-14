Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тони Коллетт дебютирует в режиссуре

14 марта
2021 год

Новости кино >>
14 марта 2021
Австралийская актриса Тони КоллеттСоединенные Штаты Тары», «Маленькая мисс Счастье») дебютирует в режиссуре. Она экранизирует роман Лили Кинг «Писатели и любовники» (Writers And Lovers), сообщает Deadline.

Тони Коллетт дебютирует в режиссуре
фото: К/ф "Достать ножи"

В центре сюжета — начинающая писательница Кейси Пибоди из Бостона, которая недавно потеряла мать, осталась без работы и закончила неудачные отношения. Однако женщина находит новые проблемы и влюбляется сразу в двух мужчин.

«Давно хотела попробовать себя в качестве режиссера, но все время была занята своей основной работой, — рассказывает Тони Коллетт. — Сейчас я очень рада, что мне выпал шанс экранизировать красивый, забавный и трогательный роман Лили Кинг. Это вдохновляющая история женщины о том, как обрести себя и поверить в собственные силы. Да, такой путь вовсе не будет простым, но это самое важное путешествие в жизни каждого человека».

Над адаптацией книги Коллетт будет работать вместе со сценаристом «Короны» Ником Пейном. В числе продюсеров проекта — Сюзанна Грант, Сара Тимберман и Майкл Блум.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Тони Коллетт
фильмы
КоронаМаленькая мисс Счастье

анонс

Скорбим

Александр Казимиров
13 марта ушёл из жизни актёр Александр Казимиров.
Стахан Рахимов
12 марта ушёл из жизни певец Стахан Рахимов.
Нина Крачковская
12 марта ушла из жизни актриса Нина Крачковская.
Виктор Лебедев
11 марта ушёл из жизни композитор Виктор Лебедев.
Людмила Лядова
10 марта ушла из жизни композитор, певица Людмила Лядова.

День рождения >>

Амвросий Бучма
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Кармен Галин
Каролина Горчыца
Майкл Кейн
Билли Кристал
Рита Ташингем
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Идиоты
драма, комедия
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 1998
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Мой брат – супергерой!
комедия, семейное кино, экранизация
Италия, Испания, 2019
Айнбо. Сердце Амазонии
анимационное приключение
Перу, Нидерланды, 2021
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, США, 2021
Никто
боевик, триллер
США, 2020
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Рафаэль. Добрый гений
биография, исторический фильм
Италия, 2020
Хребет дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен