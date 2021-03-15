Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»

Объявлены номинанты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год, чья церемония вручения намечена на 10 апреля. Список претендентов опубликован на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков.
Призом молодых кинокритиков «Голос» могут отметить фильмы «Год белой луны» Максима Печерского, «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова, «Орфей» Вадима Кострова и «Конференция». Приз имени основателя премии Мирона Черненко вручат Кларе Исаевой за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность. Специальных призов «Событие года» будут удостоены Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию документальных фильмов-расследований, а также Илья Хржановский – за проект «Дау». Отец последнего — Андрей Хржановский, создавший мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"» — получит приз за вклад в искусство кино.
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