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Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»

15 марта
2021 год

Новости кино >>
15 марта 2021
Объявлены номинанты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год, чья церемония вручения намечена на 10 апреля. Список претендентов опубликован на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков.

Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»
фото: кадр из фильма «Глубже!»

За звание лучшего фильма поборются картины «Глубже!» Михаила Сегала, «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Конференция» Ивана Твердовского и «Пугало» Дмитрия Давыдова. Среди полнометражных дебютов номинированы «Китобой» Филиппа Юрьева, «Сентенция» Дмитрия Рудакова и «Человек из Подольска» Семёна Серзина. В категорию выдающихся документальных работ включены ленты «Государственные похороны» Сергея Лозницы, «Гунда» Виктора Косаковского, «Будьте здоровы!» Татьяны Чистовой и «Котлован» Андрея Грязева. В анимационной секции представлены «Привет, бабульник!» Натальи Мирзоян, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Ба» Светланы Филипповой, «Боксбалет» Антона Дьякова и «Уточка и кенгуру» Лизы Скворцовой, а среди короткометражных фильмов на победу могут рассчитывать «Из Ховрино» Елены Дашуниной, «Роман» Юрия Хмельницкого, «Курчатов» Александра Королёва и «Мы – значит» Игоря Марченко. «Мёртвые души» Григория Константинопольского, «Псих» Фёдора Бондарчука и «Чики» Эдуарда Оганесяна отмечены как потенциальный сериалы года.

В актёрских номинациях «Белого слона» за главные женские и мужские роли могут получить Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»), Наталья Павленкова («Конференция»), Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), Вадик Королёв («Человек из Подольска»), Александр Паль («Глубже») и Константин Хабенский («Трое»). За роль второго плана номинированы Татьяна ДогилеваДоктор Лиза»), Сергей Дрейден («Блокадный дневник») и Виктория Исакова («Человек из Подольска»).

Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»
фото: кадр из фильма «Конференция»

Дмитрий Давыдов, Андрей Кончаловский и Виталий Суслин, снявший «Папье-маше», претендуют на звание режиссёра года. Номинаций за сценарий удостоены «Дорогие товарищи!», «Глубже» и «Конференция», за операторскую работу — «Блокадный дневник», «Преступный человек», «Трое» и «Дорогие товарищи!», за работу художника — «Серебряные коньки», «Конференция», «Дорогие товарищи!» и «Блокадный дневник», а за музыку — «Чёрный снег», «Гипноз» и «Человек из Подольска».

Призом молодых кинокритиков «Голос» могут отметить фильмы «Год белой луны» Максима Печерского, «Дау. Дегенерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова, «Орфей» Вадима Кострова и «Конференция». Приз имени основателя премии Мирона Черненко вручат Кларе Исаевой за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность. Специальных призов «Событие года» будут удостоены Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию документальных фильмов-расследований, а также Илья Хржановский – за проект «Дау». Отец последнего — Андрей Хржановский, создавший мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"» — получит приз за вклад в искусство кино.
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персоны
Фёдор БондарчукЮлия ВысоцкаяДмитрий ГеллерАндрей ГрязевДмитрий Давыдов (III)Татьяна ДогилеваСергей ДрейденВиктория ИсаковаГригорий КонстантинопольскийАндрей КончаловскийВадик КоролевВиктор КосаковскийСергей ЛозницаЛариса МалюковаИгорь Марченко (II)Наталья МирзоянЭдуард ОганесянНаталья ПавленковаАлександр ПальВалентина Романова-Чыскыырай (III)Дмитрий Рудаков (III)Михаил СегалСемён СерзинЕлизавета СкворцоваВиталий СуслинИван Твердовский (II)Константин ХабенскийЮрий Хмельницкий (II)Андрей ХржановскийИлья ХржановскийМирон ЧерненкоТатьяна ЧистоваФилипп Юрьев
фильмы
Блокадный дневникБудьте здоровы!ГипнозГлубже!ГундаДауДоктор ЛизаДорогие товарищиИз ХовриноКитобойКонференцияМёртвые душиНос, или Заговор "не таких"Папье-машеПреступный человекПривет, бабульник!Прощание со СталинымПсихПугалоРоманСентенцияСеребряные конькиТроеХозяйка медной горыЧеловек из ПодольскаЧёрный снегЧики

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