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«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном

15 марта
2021 год

Новости кино >>
15 марта 2021
На ТНТ скоро стартует показ второго сезона комедийного сериала «Жуки» от Comedy Club Production, сообщает пресс-служба телеканала.

«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

За этот год мир полностью изменился, а в Жуках всё так же солнечно и душевно. Никита, Дэн и Артемий продолжают работать над своим приложением для знакомств TWIN под присмотром инвестора, который после событий первого сезона всё-таки добрался до Жуков в трезвом уме и теперь живёт тут, несмотря на неодобрение участкового Маслова. У последнего, кроме инвестора, появляется ещё одна проблема: его дочь, которая внезапно приехала в Жуки и кое-что скрывает от отца.

Инвестору пришлось постараться, чтобы вернуть ребят к работе: после того, как Аня бросила Никиту, он ушёл в запой и хандру, Артемий пал духом из-за мыслей о страшной мести Толика за его роман с Иркой, а Денис боится родителей доярки Дины, которую он хотел увезти в Москву. Все их мысли совсем не о карьере, но возможность продать приложение за огромные деньги заставляет их снова загореться своей идеей. Совмещая работу в деревенской школе, на почте и ферме с попытками решить классические для стартапа проблемы типа настройки серверов или поиска идей для продвижения, трио регулярно попадает в самые безумные ситуации, какие только могут случиться в российской глуши.



«Жуки» разлетелись на цитаты и мемы среди зрителей и признаны лучшим комедийным сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Максим Лагашкин получил приз за лучшую мужскую роль второго плана на фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».
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«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном фотографии
«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном фотографии
«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном фотографии
«Жуки» вернутся к зрителям со вторым сезоном фотографии
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