Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом»

В сети появились трейлер и постер романтической комедии Аллы Елисеевой
«Будь мои Кириллом
». Премьера ролика состоялась в премьерном выпуске нового сезона шоу «Холостяк
» с Тимати
.
Случалось ли вам в жизни придумывать себе партнёра? Идеального, внимательного, любящего, но в реальной жизни совершенно недоступного. Для 32-летней Саши, работающей шеф-поваром – это тренер по бегу Кирилл, о котором она рассказывает бабушкам и маме как о своём парне. Паша, лучший друг и муж её сестры, в семье которого «всё сложно» и год уже не было секса, узнаёт о махинациях Саши с несуществующим крашем и, чтобы ей помочь, записывается в ту же секцию по бегу, чтобы начать убегать от проблем вместе. Героям предстоит сделать решительные шаги к собственному счастью, пока они не поймут, что убежать от настоящей любви ни у одного из них не получится.
В фильме заняты Виталийс Семёновс
, Анастасия Евграфова
, Анна Антонова
, Иван Мулин
, Сергей Стёпин
, Ирина Розанова
и Сергей Годин
. За сценарий отвечает Анна Макаренкова
, которая входит в продюсерскую команду вместе с Антоном Щукиным
, Артёмом Логиновым
, Антоном Зайцевым
и Антониной Зориной
. Оператор-постановщик — Алексей Филиппов
.
Картина «Будь мои Кириллом» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ выйдет в прокат 8 апреля.
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