Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом»

15 марта
2021 год

Новости кино >>
15 марта 2021
В сети появились трейлер и постер романтической комедии Аллы Елисеевой «Будь мои Кириллом». Премьера ролика состоялась в премьерном выпуске нового сезона шоу «Холостяк» с Тимати.



Случалось ли вам в жизни придумывать себе партнёра? Идеального, внимательного, любящего, но в реальной жизни совершенно недоступного. Для 32-летней Саши, работающей шеф-поваром – это тренер по бегу Кирилл, о котором она рассказывает бабушкам и маме как о своём парне. Паша, лучший друг и муж её сестры, в семье которого «всё сложно» и год уже не было секса, узнаёт о махинациях Саши с несуществующим крашем и, чтобы ей помочь, записывается в ту же секцию по бегу, чтобы начать убегать от проблем вместе. Героям предстоит сделать решительные шаги к собственному счастью, пока они не поймут, что убежать от настоящей любви ни у одного из них не получится.

Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом»

В фильме заняты Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Иван Мулин, Сергей Стёпин, Ирина Розанова и Сергей Годин. За сценарий отвечает Анна Макаренкова, которая входит в продюсерскую команду вместе с Антоном Щукиным, Артёмом Логиновым, Антоном Зайцевым и Антониной Зориной. Оператор-постановщик — Алексей Филиппов.

Картина «Будь мои Кириллом» производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ выйдет в прокат 8 апреля.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   15.03.2021 - 15:27
Очень необычное название!) Но есть ощущение, что сам фильм очень и очень обычный.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Анна АнтоноваСергей ГодинАнастасия ЕвграфоваАнтон Зайцев (II)Антонина ЗоринаАртём ЛогиновАнна МакаренковаИван МулинИрина РозановаВиталийс СемёновсСергей СтёпинТиматиАлексей Филиппов (IV)Антон Щукин
фильмы
Будь моим Кириллом

фотографии >>
Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом» фотографии
Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом» фотографии
Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом» фотографии
Иван Мулин стал воображаемым парнем Анастасии Евграфовой в трейлере комедии «Будь мои Кириллом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Казимиров
13 марта ушёл из жизни актёр Александр Казимиров.
Стахан Рахимов
12 марта ушёл из жизни певец Стахан Рахимов.
Нина Крачковская
12 марта ушла из жизни актриса Нина Крачковская.
Виктор Лебедев
11 марта ушёл из жизни композитор Виктор Лебедев.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Юрий Горобец
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Жуакин де Алмейда
Джордж Брент
Анджей Грабовский
Джей Кортни
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ирена Лясковская
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Идиоты
драма, комедия
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 1998
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Мой брат – супергерой!
комедия, семейное кино, экранизация
Италия, Испания, 2019
Айнбо. Сердце Амазонии
анимационное приключение
Перу, Нидерланды, 2021
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, США, 2021
Никто
боевик, триллер
США, 2020
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Рафаэль. Добрый гений
биография, исторический фильм
Италия, 2020
Хребет дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен