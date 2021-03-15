«Манк», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды» претендуют на «Оскар»

Объявлены номинанты на 93-ю премию Американской киноакадемии «
Оскар
». На награду в категории «Лучший фильм» претендуют восемь картин — «
Отец
», «
Иуда и черный мессия
», «
Минари
», «
Земля кочевников
», «
Манк
», «
Девушка, подающая надежды
», «
Звук металла
» и «
Суд над чикагской семеркой
». Ведущими мероприятия выступили
Ник Джонас
и
Приянка Чопра
. 93-я церемония вручения пройдёт 26 апреля.
фото: кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»
Наибольшее количество номинаций — десять — у «Манка». По шесть у лент «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». А «Девушка, подающая надежды» представлена в пяти категориях.
«Лучшим мультфильмом» могут объявить анимационные картины «
Душа
», «
Легенда о волках
», «
Вперёд
», «
Барашек Шон: Фермагеддон
» и «
Путешествие на Луну
». На звание лучшего иностранного фильма претендуют «
Ещё по одной
», «
Коллектив
», номинированный также в секции неигрового кино, китайские «
Лучшие дни
», «
Человек, который продал свою кожу
» из Туниса и «
Куда ты идешь, Аида?
» из Боснии и Герцеговины. «
Дорогие товарищи!
»
Андрея Кончаловского
, вошедшие в шорт-лист премии, остались без номинации. Среди режиссёров отмечены
Томас Винтерберг
(«Ещё по одной»),
Дэвид Финчер
(«Манк»),
Хлоя Чжао
(«Земля кочевников»),
Эмиральд Феннелл
(«Девушка, подающая надежды») и
Ли Айзек Чун
(«Минари»).
VIDEO
Награды за лучшие роли могут получить
Риз Ахмед
(«Звук металла»),
Энтони Хопкинс
(«Отец»),
Чедвик Боузман
(«
Ма Рейни: Мать блюза
»),
Гэри Олдман
(«Манк»),
Стивен Ян
(«Минари»),
Виола Дэвис
(«Ма Рейни: Мать блюза»),
Андра Дэй
(«
Соединённые Штаты против Билли Холидей
»),
Ванесса Кирби
(«
Фрагменты женщины
»),
Фрэнсис Макдорманд
(«Земля кочевников») и
Кэри Маллиган
(«Девушка, подающая надежды»). Лучшими актрисами второго плана могут признать
Марию Бакалову
(«
Борат 2
»),
Гленн Клоуз
(«
Деревенская элегия
»),
Оливию Колман
(«Отец»),
Аманду Сейфред
(«Манк») и
Юн Ё Джон
(«Минари»), а актёров —
Сашу Барона Коэна
(«Суд на чикагской семеркой»),
Дэниела Калую
(«Иуда и чёрный мессия»),
Лесли Одома-младшего
(«
Одна ночь в Майами
»),
Лакита Стэнфилда
(«Иуда и чёрный мессия») и
Пола Рейси
(«Звук металла»).
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
«Отец»
«Иуда и чёрный мессия»
«Манк»
«Минари»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший режиссёр
Томас Винтерберг («Ещё по одной»)
Дэвид Финчер («Манк»)
Ли Айзек Чун («Минари»)
Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучшая актриса
Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»)
Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
Лучший актёр
Риз Ахмед («Звук металла»)
Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
Энтони Хопкинс («Отец»)
Гари Олдман («Манк»)
Стивен Ян («Минари»)
Лучший оригинальный сценарий
«Иуда и чёрный мессия»
«Минари»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший адаптированный сценарий
«Борат 2»
«Отец»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами»
«
Белый тигр
»
Лучший иностранный фильм
«Ещё по одной»
«Лучшие дни»
«Коллектив»
«Человек, который продал свою кожу»
«Куда ты идёшь, Аида?»
Лучший мультфильм
«Вперёд»
«Путешествие на Луну»
«Душа»
«Легенда о волках»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший оператор
«Иуда и чёрный мессия»
«Манк»
«
Новости со всех концов света
»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучшая песня
Fight for You («Иуда и чёрный мессия»)
Hear My Voice («Суд над чикагской семёркой»)
Húsavíkt («
Музыкальный конкурс "Евровидение"
»)
Io Si (Seen) («
Вся жизнь впереди
»)
Speak Now («Одна ночь в Майами»)
Лучшая музыка
«
Пятеро одной крови
»
«Манк»
«Минари»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
Лучший монтаж
«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семёркой»)
Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)
Пол Рейси («Звук металла»)
Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»)
Лучшая актриса второго плана
Мария Бакалова («Борат 2»)
Гленн Клоуз («Деревенская элегия»)
Оливия Колман («Отец»)
Аманда Сейфред («Манк»)
Юн Ё Джон («Минари»)
Лучшая работа художника-постановщика
«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«
Довод
»
Лучший звук
«
Грейхаунд
»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
«Звук металла»
Лучшие костюмы
«
Эмма.
»
«Манк»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«
Мулан
»
«
Пиноккио
»
Лучшие грим и прически
«Эмма.»
«Деревенская элегия»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Пиноккио»
Лучшие визуальные эффекты
«Любовь и монстры»
«
Полночное небо
»
«Мулан»
«
Айван, единственный и неповторимый
»
«Довод»
Лучший документальный фильм
«Коллектив»
«Агент-крот»
«Время»
«
Мой учитель-осьминог
»
«Лагерь калек»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Колетт»
«Концерт — это беседа»
«Не делить»
«Отделение голода»
«Любовная баллада для Наташи»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Прощупывание»
«Комната с письмами»
«Подарок»
«Два далёких незнакомца»
«Белый глаз»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Нора»
«Гений места»
«Если что-то случится, я люблю вас»
«Опера»
«Люди-да»
обсуждение >>