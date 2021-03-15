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Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова

15 марта
2021 год

Новости кино >>
15 марта 2021
СТС и кинокомпания Legio Felix приступили к съёмкам 21-серийной фантастической комедии «Гелий-3», режиссёром, сценаристом и продюсером которой стал Илья Куликов. Согласно пресс-службе телеканала, в главной роли эксцентричного командира лунной станции Ирины Цветковой автор проекта сразу увидел Нонну Гришаеву.

Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам актрисы, она «рада снова оказаться на площадке родного канала и исполнить давнюю мечту — поработать с невероятно талантливым Ильёй Куликовым. А с героиней у нас на самом деле много общего: я руковожу театром, она — лунной станцией. Единственная разница: у меня нет звания полковника».

По сюжету в 2040 году «Рускосмос» запускает станцию «Закат-1» на Луне с целью защитить Землю от опасного астероида. Новую структуру возглавила чудаковатая Ирина Цветкова, у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалёкий майор Слава (Кирилл Мелехов), пилот-хамка София (Мария Лисовая), бестолковые инженеры Юрич и Рома (Юрий Грубник, Артём Сучков) и другие специалисты, не нашедшие место на родной планете. Привычный уклад станции меняет астрофизик Венера Мышкина (Татьяна Бабенкова), которая узнаёт, что на деле команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3.

Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Новая история сочетает два моих любимых жанра — комедию и фантастику. В проекте будет много отсылок к известным фантастическим картинам. Например, мы снимаем в декорациях, напоминающих атмосферу фильма "Чужие". Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего — и в таком необычном антураже мы ещё и посмеёмся», — говорит Илья Куликов.

За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Пётр Буслов. Декорации станции построили за три месяца в павильоне площадью 3000 квадратных метров. «Закат-1» включает главный штаб управления, коридоры, шлюз, медблок, научный центр, столовую и жилблок с каютами героев. Художники с нуля создали космический корабль, луноход, оружие, аппараты для связи с инопланетянами, телефоны, планшеты и другую технику 2040 года. «Первое впечатление, что я попал в Голливуд. Видно, что трудились профессионалы высокого уровня», — поделился своими впечатлениями Кирилл Мелехов.

Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова
фото: пресс-служба телеканала СТС

Над костюмами команды «Закат-1» работает художник Полина ЛосеваХороший человек»), которая в процессе подготовки изучила форму советских, российских и американских космонавтов в московском Музее космонавтики и пересмотрела последние космические хиты — «Интерстеллар» и «Марсианин». «Одной из самых сложных задач стало создание не слишком громоздких, но эффектно смотрящихся в кадре скафандров, которые в итоге получились с оригинальной подшивкой и светодиодной подсветкой, — призналась Полина. — А вот для сцен "на поверхности Луны" меня просят, наоборот, утяжелить обувь героев с помощью свинца, чтобы шаг в невесомости давался актёрам с трудом».

Кроме формы, исполнители главных ролей примерят специально созданные для сериала защитные маски, бронежилеты, шлемы, бомбер со светящимся экраном, комбинезоны, пижаму и другую одежду космического будущего.
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обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   15.03.2021 - 15:27
Так давно нигде не видела Гришаеву, даже удивительно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова фотографии
Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова фотографии
Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова фотографии
Нонна Гришаева отправится добывать «Гелий-3» под присмотром Ильи Куликова фотографии
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